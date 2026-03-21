Le secrétaire général To Lam reçoit le ministre lao de la Sécurité publique

To Lam a salué cette visite, intervenue dans le contexte où les deux Partis et les deux pays viennent d’organiser avec succès leurs congrès respectifs ainsi que les élections législatives et locales. Il a souligné l’importance particulière des relations traditionnelles étroites entre les deux ministères de la Sécurité publique et félicité Vanthong Kongmany pour sa nomination au Secrétariat du Parti et à la tête de son ministère.

Le dirigeant vietnamien a également félicité le Laos pour ses réalisations majeures et globales après 40 ans de renouveau, exprimant sa confiance dans la poursuite de nouveaux succès sous la direction du PPRL, notamment dans la mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès et du plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Se réjouissant du développement positif des relations Vietnam-Laos, auquel contribuent largement les forces de sécurité, To Lam a réaffirmé que le Vietnam accorde une priorité constante au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique entre les deux pays, considérée comme une mission d’importance vitale. Il a réitéré le soutien du Vietnam au développement du Laos et sa volonté de partager son expérience dans tous les domaines.

Le secrétaire général To Lam (droite) et le ministre lao de la Sécurité publique Vanthong Kongmany. Photo: VNA

Le leader du PCV a salué la coopération étroite et efficace entre les deux ministères, pilier important des relations bilatérales, contribuant au maintien de la sécurité et de l’ordre social dans chaque pays. Il a appelé à renforcer la coordination, l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que la lutte conjointe contre les forces hostiles et les crimes transnationaux, notamment le trafic de drogue, afin de garantir la sécurité et de bâtir une frontière de paix, de stabilité et de développement.

À cette occasion, To Lam a adressé ses félicitations pour le 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955) et transmis ses salutations au secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith.

Vanthong Kongmany a remercié le Vietnam pour son soutien constant et efficace, et a affirmé que le ministère lao de la Sécurité publique poursuivra sa coopération étroite avec son homologue vietnamien afin de protéger fermement la sécurité nationale et de maintenir l’ordre social en toutes circonstances, contribuant ainsi à préserver et à renforcer la solidarité particulière Laos-Vietnam. -VNA/VI