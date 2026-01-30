Le secrétaire général To Lam reçoit le chef du Département international du CC du Parti communiste chinois

Le secrétaire général du PCV To Lam (droite) et Liu Haixing, membre du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC), chef du Département international du CC du PCC et envoyé spécial du secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Photo: VNA

Le secrétaire général To Lam a reçu, le 30 janvier à Hanoï, Liu Haixing, membre du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC), chef du Département international du CC du PCC et envoyé spécial du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, venu féliciter le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Accueillant l’envoyé spécial du dirigeant chinois, le secrétaire général To Lam a souligné la profonde portée politique de cette visite, qui illustre la haute priorité, l’importance particulière et les sentiments d’amitié sincères que le Parti, l’État et le peuple chinois accordent au Vietnam, ainsi que la tradition de solidarité étroite entre les deux Partis communistes. Il s’est félicité des résultats très positifs de l’entretien téléphonique avec le secrétaire général et président Xi Jinping, intervenu immédiatement après le Congrès, y voyant un point de départ prometteur pour les relations entre les deux Partis et les deux pays dans le cadre du nouveau mandat et de la nouvelle ère de développement du Vietnam..

Liu Haixing a transmis les félicitations du CC du PCC au CC du PCV, ainsi que la lettre de félicitations du secrétaire général et président chinois Xi Jinping adressée au secrétaire général To Lam à l’occasion de sa réélection à la tête du Parti. Il a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam, sous la direction clairvoyante du CC du PCV conduit par le secrétaire général To Lam, à mettre en œuvre avec succès la résolution du 14ᵉ Congrès, à atteindre les deux "objectifs du centenaire" et à obtenir de nouveaux acquis majeurs, ouvrant résolument une nouvelle étape du développement national.

Le secrétaire général du PCV To Lam (droite) et Liu Haixing, membre du Comité central (CC) du Parti communiste chinois (PCC), chef du Département international du CC du PCC et envoyé spécial du secrétaire général et président chinois Xi Jinping. Photo: VNA

Présentant les principaux résultats du 14ᵉ Congrès, le secrétaire général To Lam a souligné que le succès de cet événement constitue un tournant et un jalon majeur, définissant l’orientation stratégique du développement du Vietnam dans la nouvelle ère. Au-delà du bilan des cinq dernières années et de quarante années de Renouveau (Doi Moi), le Congrès a tracé une vision stratégique et des orientations à long terme jusqu’au milieu du 21ᵉ siècle. Il a réaffirmé l’attachement du Parti à l’indépendance nationale et au socialisme, au principe plaçant le peuple au centre du développement, au marxisme-léninisme et à la pensée de Ho Chi Minh, tout en mettant l’accent sur le renforcement de l’édification et de l’assainissement du Parti et du système politique, l’enrichissement théorique du Renouveau et l’instauration d’un nouveau modèle de croissance. Le Vietnam valorise toujours son rôle actif et responsable dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement aux niveaux régional et mondial.

Appréciant l’évolution positive et globale des relations bilatérales, le secrétaire général To Lam a réaffirmé que le Vietnam attache une importance particulière et une priorité de premier plan à ses relations de bon voisinage avec la Chine.

Il a appelé à renforcer la confiance politique, à maintenir des échanges stratégiques de haut niveau, à approfondir les mécanismes de coopération par le biais des canaux du Parti, tant au niveau central que local, à accroître l’efficacité de la coopération substantielle - notamment dans les domaines ferroviaire, du commerce agricole, des sciences et des technologies -, à consolider les fondements sociaux des relations bilatérales, en particulier parmi les jeunes générations, et à mieux gérer les différends dans le respect des intérêts légitimes de chaque partie et du droit international, afin de préserver un environnement régional pacifique et stable.

Approuvant pleinement les orientations du secrétaire général To Lam, Liu Haixing a affirmé que la Chine accorde une haute importance et une priorité constante au développement des relations d’amitié avec le Vietnam dans sa diplomatie de voisinage. Il a souligné que, sous l’orientation stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis, les relations sino-vietnamiennes entrent dans leur meilleure phase de développement.

Il a souligné que, sous l’orientation stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis, les relations sino-vietnamiennes entrent dans leur meilleure phase de développement. Le Département international du CC du PCC s’emploiera activement à renforcer son rôle de passerelle pour promouvoir les relations bilatérales, à concrétiser les perceptions communes de haut niveau - notamment celles issues de l’entretien téléphonique entre les deux secrétaires généraux - et à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération substantielle entre les deux pays dans tous les domaines.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges de haut niveau, d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération par les canaux du Parti et d’approfondir la coopération concrète dans le commerce, l’investissement, les chemins de fer, les sciences et technologies et l’économie numérique, tout en intensifiant la coordination multilatérale et en consolidant les bases sociales des relations sino-vietnamiennes dans la nouvelle période. -VNA/VI