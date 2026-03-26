Le secrétaire général To Lam réaffirme l’attractivité du Vietnam auprès de grands groupes internationaux

Le secrétaire général du Comité central du Parti, To Lam, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti, To Lam, a reçu, jeudi 26 mars, une délégation composée de dirigeants de plus de 40 groupes et entreprises internationales de premier plan, membres du Conseil d’affaires d’Asie (Asia Business Council - ABC).

Lors de cette rencontre, le dirigeant du Parti a chaleureusement salué la présence des chefs d’entreprise, exprimant sa gratitude pour leur accompagnement, leur engagement constant et leurs contributions concrètes au développement socio-économique du Vietnam ces dernières années.

Il s’est félicité de l’initiative de l’ABC d’organiser à Hanoï le Forum de Printemps 2026, placé sous le thème « L’Asie et l’avenir des chaînes d’approvisionnement mondiales », dans un contexte marqué par la restructuration des chaînes de valeur mondiales, où la transition numérique et l’intelligence artificielle s’imposent comme de nouvelles infrastructures de la production et du commerce.

Rappelant que le pays édifie une économie de marché à orientation socialiste sous la direction du Parti et la gestion de l’État, le secrétaire général a présenté les acquis du Vietnam en matière de développement ainsi que ses principales orientations visant à instaurer un environnement stable, transparent et hautement adaptable. Il a affirmé l’ambition de faire du Vietnam une destination stratégique pour les capitaux mondiaux, ainsi qu’un centre d’excellence pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

To Lam a précisé que les visions et orientations à long terme définies lors du 14e Congrès national du Parti reposent sur cinq piliers stratégiques : le perfectionnement d’un cadre institutionnel moderne, transparent et hautement prévisible ; le développement d’infrastructures modernes et synchronisées ; le développement de ressources humaines de haute qualité ; la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation comme moteur principal ; et la réalisation d’un développement vert et durable fondé sur une économie verte et une société verte et globale.

Dans ce processus, le Vietnam considère le secteur privé comme un moteur essentiel de croissance et le secteur des investissements étrangers comme une composante importante de l’économie nationale, bénéficiant d’un traitement équitable. Ce secteur est encouragé à se développer de manière durable et à concurrencer sainement les autres secteurs économiques. Le Vietnam se tient prêt à accompagner les entreprises dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement plus efficaces, plus vertes, plus durables et plus résilientes, tout en s’engageant à devenir un partenaire fiable, un membre responsable et une destination attractive au sein du réseau économique régional et mondial.

Le secrétaire général du Comité central du Parti, To Lam, à la rencontre de dirigeants de plus de 40 groupes et entreprises internationales de premier plan. Photo: VNA

Le secrétaire général a également affirmé sa volonté d’encourager les entreprises nationales à élargir leur coopération avec les investisseurs étrangers, et de mobiliser l’ensemble du système politique, des organes législatifs aux instances judiciaires, afin de faciliter l’expansion internationale des entrepreneurs vietnamiens et leur pleine intégration aux réseaux mondiaux.

Au nom de la délégation, Arif P. Rachmat, président de l’ABC, a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et a salué le succès du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam. Il a également hautement apprécié le potentiel ainsi que les orientations stratégiques de développement du Vietnam pour sa nouvelle phase de croissance.

Les chefs d’entreprise présents ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur contribution au développement du Vietnam et à accroître significativement l’ampleur et la portée de leurs investissements dans le pays, en se concentrant notamment sur les infrastructures, l’intelligence artificielle, les énergies vertes et propres, l’agriculture intelligente, les industries de soutien, la logistique, les logiciels et les services financiers, contribuant ainsi activement au rayonnement international du Vietnam. -VNA/VI