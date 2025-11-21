Le secrétaire général Tô Lâm promeut une Garde-côte vietnamienne moderne

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d’une délégation de haut rang, a effectué le 20 novembre une visite de travail au Commandement de la Région 4 de la Garde-côte du ministère de la Défense, basé dans la zone administrative spéciale de Phu Quoc.

Récemment, la Garde-côte vietnamienne a coordonné ses actions avec diverses forces pour déployer des mesures synchronisées visant à défendre la souveraineté et la sécurité nationale, appliquer la loi en mer et lutter efficacement contre la criminalité maritime, notamment la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Parallèlement, elle a assuré avec succès ses missions de recherche, de sauvetage et de protection de l’environnement marin, confirmant son rôle de force armée populaire et spécialisée dans l’application de la loi, la défense nationale, et le maintien de l'ordre et de la sécurité en mer.

Lors de la séance de travail, le secrétaire général Tô Lâm a salué et reconnu les efforts considérables des cadres et soldats de la Région 4, qui ont su surmonter les difficultés pour accomplir leurs missions avec excellence.

Face aux défis croissants liés à la protection de la souveraineté et des droits de juridiction nationale, le leader du Parti a ordonné à la Garde-côte de se renforcer sur les plans politique, idéologique, organisationnel et moral, en exigeant une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi qu’une préparation constante pour remplir toutes les missions assignées.

Tô Lâm a demandé au Commandement de maîtriser parfaitement la situation et d’affiner ses capacités de prévision afin de conseiller la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense pour proposer au Parti et à l’État des réponses stratégiques, souples et efficaces, garantissant la souveraineté insulaire et maritime tout en respectant le droit vietnamien et les traités internationaux auxquels le Vietnam est partie.

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de concentrer toutes les ressources pour bâtir une Garde-côte vietnamienne selon le modèle « d’élite, soudée et forte », avançant résolument vers la modernité. Il a souligné l'importance cruciale d'attirer des ressources humaines de haute qualité, de développer la science et la technologie, et d'intégrer l'intelligence artificielle au service des opérations. Il a également exigé un renforcement de l'entraînement au combat et des exercices de manœuvre pour faire face efficacement aux défis de sécurité, tant traditionnels que non traditionnels.

Tô Lâm a rappelé la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre de manière proactive des mesures et plans pour protéger fermement la souveraineté, lutter contre les crimes et violations du droit maritime, combattre la pêche INN, mener des opérations de recherche et de sauvetage, et protéger l’environnement marin.

Concernant la défense de la souveraineté, il a souligné l’importance de suivre strictement les directives politiques : défendre les intérêts nationaux fondamentaux avec persévérance, souplesse et retenue, tout en évitant les conflits pour maintenir un environnement de paix et de stabilité. En revanche, face à la criminalité et aux violations en mer, il a prôné une action ferme et sans compromis pour soutenir le développement durable de l’économie maritime.

Enfin, le secrétaire général a insisté sur la coordination étroite avec la Marine, les Garde-frontières et la Surveillance des pêches, en prévision de l’année 2027, durant laquelle le Vietnam présidera et accueillera l’APEC à Phu Quoc. Il a demandé aux forces concernées de collaborer dès maintenant avec les ministères et autorités locales pour réviser les plans et garantir une sécurité optimale avant, pendant et après cet événement international majeur.. -VNA/VI