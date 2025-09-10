Le secrétaire général Tô Lâm préside une réunion sur la mise en œuvre de la Résolution N°71-NQ/TW

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm lors de la réunion. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a présidé l’après-midi du 9 septembre, à Hanoï, une réunion consacrée à la mise en œuvre de la Résolution N°71-NQ/TW, adoptée le 22 août 2025 par le Bureau politique, portant sur une percée dans le développement de l’éducation et de la formation.

La réunion s’est déroulée en présence des responsables du ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi que des représentants de plusieurs commissions et ministères centraux.

Dans son rapport, le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a souligné que, dès sa promulgation, la Résolution N°71-NQ/TW avait suscité un vif intérêt de la part des enseignants, des parents, des élèves et des experts, traduisant une large adhésion et une forte attente de la société vis-à-vis des réformes stratégiques du secteur.

Le ministère collabore activement avec la Commission centrale de la Propagande et de l’Éducation et la Commission centrale des Masses pour préparer la Conférence nationale de mise en œuvre de la Résolution et finaliser le projet de Programme d’action du gouvernement, actuellement soumis à la consultation des ministères avant présentation au gouvernement.

Lors de la réunion. Photo : VNA

S’agissant du déploiement, le ministère a intégré les tâches et solutions fixées par la Résolution N°71 dans trois projets de loi et deux résolutions de l’Assemblée nationale, notamment la Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’éducation, la Loi sur l’enseignement supérieur (amendée), la Loi sur la formation professionnelle (amendée), le Programme national cible pour la modernisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035, ainsi qu’un projet de Résolution sur des mécanismes et politiques spécifiques en faveur de la mise en œuvre de la Résolution.

Parallèlement, plusieurs textes réglementaires ont été publiés ou sont en cours d’élaboration. Le gouvernement a récemment promulgué le Décret N°238/2025/ND-CP du 3 septembre 2025 sur les frais de scolarité, les exemptions, réductions et aides, ainsi que les tarifs de services dans le domaine éducatif.

Le ministère a également finalisé un projet de décret relatif au soutien du déjeuner pour les élèves du primaire et du secondaire dans les communes frontalières, qui sera présenté au gouvernement en septembre 2025 pour application dès la rentrée 2025-2026. En outre, le projet de décret d’application de la Résolution N°218/2025/QH15 de l’Assemblée nationale sur la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans est en cours d’examen pour adoption en septembre 2025.

Fait notable, sur proposition de 22 provinces frontalières, le ministère a sélectionné 100 écoles (83 à construire et 17 à rénover ou agrandir) dans 18 provinces pour un investissement immédiat en 2025, avec achèvement prévu avant le 30 août 2026. Ces établissements seront dotés d’infrastructures modernes et standardisées, garantissant des conditions optimales d’apprentissage et de vie scolaire. La liste des projets a été transmise au ministère des Finances pour examen et allocation budgétaire.

Clôturant la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a insisté sur l’importance de concrétiser la Résolution N°71 par un Programme d’action détaillé, facteur décisif de son succès. Il a demandé de remédier à la situation où « l’orientation est juste mais l’application reste inefficace ». Les priorités ont été réaffirmées : perfectionner le cadre juridique, développer de manière synchrone les différents niveaux d’enseignement, réformer les programmes et mécanismes de gestion, renforcer les infrastructures et le corps enseignant, tout en corrigeant les faiblesses et dérives du secteur.

Le secrétaire général a souligné la nécessité, dès 2025, de mettre en œuvre rapidement les tâches clés afin que la population perçoive clairement les changements découlant de la Résolution. Il a affirmé que l’objectif ultime du Parti et de l’État était d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, et que des conditions favorables seraient créées pour garantir la réussite de cette mission.

Il a chargé la Commission centrale de l’Organisation d’étudier et d’adapter le système organisationnel du Parti dans le secteur éducatif, afin d’assurer une direction directe et globale, tout en encourageant l’adhésion de nouveaux membres du Parti parmi les étudiants. La Commission centrale de la Propagande et de l’Éducation ainsi que la Commission centrale des Masses devront, en coordination avec le Bureau du Comité central et les organismes compétents, préparer avec soin la Conférence nationale de mise en œuvre de la Résolution N°71 et d’autres résolutions, dans un esprit de mobilisation, d’enthousiasme et de détermination partagée à travers tout le système politique, en particulier parmi les enseignants.

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé qu’avec l’adhésion de la société, la direction résolue du Parti et de l’État et la détermination du secteur éducatif, la Résolution N°71-NQ/TW créera les bases d’avancées décisives, contribuant à élever la qualité des ressources humaines et à répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle étape. - VNA/VI