Le secrétaire général Tô Lâm part pour une tournée en Indonésie, au Secrétariat de l’ASEAN et à Singapour

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm. Photo: VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly, ainsi qu’une délégation de haut rang du Vietnam, ont quitté dimanche matin 9 mars Hanoi pour une visite d’État en Indonésie, une visite officielle au Secrétariat de l’ASEAN en Indonésie et une visite officielle à Singapour.



Le voyage, qui a lieu du 9 au 13 mars, est effectué à l’invitation du président indonésien et président du Parti du mouvement de la grande Indonésie, Prabowo Subianto, du secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, et du Premier ministre de Singapour et secrétaire général de son Parti d’action populaire (PAP), Lawrence Wong.



Le secrétaire général Tô Lâm était accompagné du général Phan Van Giang, membre du Politburo et ministre de la Défense ; Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh ; Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ; le général Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique ; Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et chef de son bureau ; Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission des politiques et des stratégies ; Bui Thanh Son, membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; Nguyên Duc Hai, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale, ainsi que d’autres responsables.



Ce voyage réaffirme la politique étrangère constante du Vietnam axée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération, le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales.



Il souligne également l’importance que le Parti et l’État vietnamiens attachent aux relations avec les pays voisins de la région, notamment deux partenaires clés, l’Indonésie et Singapour, tout en mettant en avant l’esprit proactif, responsable et innovant du Vietnam, avec des contributions concrètes à la réalisation des aspirations communes de l’ASEAN pour l’avenir. – VNA/VI