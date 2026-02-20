Le secrétaire général To Lam multiplie les rencontres bilatérales en marge du Conseil de la paix pour Gaza

À l’occasion de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza, à l’invitation du président des États-Unis Donald Trump, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a rencontré le 19 février plusieurs dirigeants, dont les présidents d’Indonésie, d’Ouzbékistan, d’Azerbaïdjan et du Kazakhstan, les Premiers ministres du Cambodge, d’Arménie, de Hongrie et du Pakistan, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre tchèque des Affaires étrangères.

Lors des rencontres, les dirigeants ont félicité To Lam pour sa réélection et adressé, par son intermédiaire, leurs congratulations au Parti communiste du Vietnam, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion du succès du 14e Congrès national du Parti. Ils ont salué le rôle et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que ses performances économiques et ses réformes récentes.

Les partenaires ont exprimé leur volonté de renforcer une coopération bilatérale substantielle et efficace, en privilégiant les domaines correspondant aux atouts et aux besoins de chaque partie, notamment l’économie, le commerce, les sciences et technologies, la transformation numérique et verte, les transports ainsi que la coopération face aux défis communs. Ils ont également souligné la nécessité d’intensifier la coordination au sein des mécanismes et forums multilatéraux et ont convenu de coopérer dans la mise en œuvre du Plan de paix pour Gaza, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Lors de la rencontre avec le président indonésien Prabowo Subianto, ce dernier a exprimé son souhait d’effectuer prochainement une visite au Vietnam à l’invitation du secrétaire général et a réaffirmé l’importance qu’il attache au développement constant du partenariat stratégique global entre les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération étroite et la coordination de leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux, en particulier de l’ASEAN et de l’Organisation des Nations unies, tout en consolidant la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.

Les présidents du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et de l’Azerbaïdjan ont exprimé leur souhait d'approfondir les relations bilatérales avec le Vietnam, de les rendre plus efficaces et plus concrètes, notamment dans les domaines où chaque partie possède des atouts. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique par des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, en privilégiant la coopération dans les domaines économique, commercial, de l'investissement, des échanges culturels et les contacts entre les peuples.

Lors de son entretien avec Hun Manet, To Lam a réaffirmé que le Vietnam attache une importance constante et accorde une priorité de premier rang à ses relations avec le Cambodge, appelant à intensifier les liens économiques et la connectivité trilatérale Vietnam–Cambodge–Laos.

Le secrétaire général To Lam (droite) rencontre plusieurs dirigeants en marge du Conseil de la paix pour Gaza. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le secrétaire général To Lam a salué les progrès récents de l’Arménie et invité le chef du gouvernement ainsi que les hauts dirigeants arméniens à se rendre au Vietnam. Nikol Pashinyan a, pour sa part, exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial, des transports et de l’éducation, et son souhait d’effectuer prochainement une visite au Vietnam.

En rencontrant le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, les deux dirigeants se sont félicités du développement dynamique du partenariat global Vietnam–Hongrie, le commerce bilatéral ayant dépassé pour la première fois le seuil d’un milliard de dollars en 2025. Viktor Orbán a indiqué qu’il effectuerait prochainement une visite dans le pays. Il a confirmé l’octroi d’une aide publique au développement de 400 millions de dollars au Vietnam et l’attribution annuelle de 200 bourses aux étudiants vietnamiens.

Les échanges avec le Premier ministre du Pakistan Shehbaz Sharif ont mis en avant les complémentarités économiques et la volonté d’accroître la compréhension mutuelle et la confiance politique. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans divers domaines.

Enfin, lors de la rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque Petr Macinka, les deux parties ont convenu de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA). La République tchèque considère le Vietnam comme une porte d’entrée vers l’ASEAN, tandis que Hanoï voit en Prague une passerelle importante au sein de l’Union européenne. -VNA/VI