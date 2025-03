Le secrétaire général Tô Lâm exhorte à faire du Vietnam une nation numérique

Le Parti et l’État offriront les meilleures conditions possibles et un soutien maximal au développement du secteur des données afin que le Vietnam devienne rapidement une nation numérique dotée d’une société et d’une économie numériques prospères, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.



Il a fait cette déclaration lors du premier congrès national de l’Association nationale des données pour le mandat 2025-2030, samedi 22 mars à Hanoi, en présence du Premier ministre, Pham Minh Chinh.



Soulignant l’importance des données, le leader du Parti a souligné que la transformation numérique, axée sur les données, transforme fondamentalement la façon dont les individus vivent, travaillent et se développent.



Il a indiqué que, dans sa résolution n°57-NQ/TW, publiée le 22 décembre 2024, le Politburo identifie les données comme le cœur de la transformation numérique et un moteur essentiel du développement. Cette résolution présente également des politiques pilotes visant à établir un cadre juridique initial pour promouvoir le développement et l’utilisation des données.



Le secrétaire général Tô Lâm a demandé à l’Association nationale des données de promouvoir son rôle essentiel dans la création, le développement, l’utilisation et l’enrichissement des données nationales, en se concentrant sur les quatre piliers que sont les personnes, la localisation, les activités et les produits.



Il faut être proactif et autonome dans l’adoption et la maîtrise des technologies de données clés comme l’IA, le big data, la blockchain et le cloud computing. L’Association joue un rôle central dans le développement d’un marché national des données, essentiel pour l’innovation, l’entrepreneuriat et la recherche, a-t-il déclaré.



L’objectif est de créer une plateforme nationale d’IA ouverte, facilitant l’accès aux applications d’IA pour les entreprises et renforçant la culture des données au sein de la société. Il est aussi crucial de sensibiliser à la protection des données personnelles et au respect des réglementations pour un développement numérique sécurisé et durable, a-t-il indiqué.

Les délégués posent lors du premier congrès national de l’Association nationale des données pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

Selon le leader du Parti, des concours d’innovation basés sur les données devraient être organisés prochainement afin d’encourager la communauté à développer des solutions créatives et à créer une plateforme maximisant le potentiel humain en sciences et technologies.



Il a appelé à soutenir l’accélération du développement d’infrastructures de données avancées, notamment de centres de données financés par l’État et les entreprises privées, à renforcer la coopération internationale, l’apprentissage des expériences internationales, la mobilisation de ressources et la participation aux initiatives mondiales en matière de données.



Les agences gouvernementales, avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Sciences et des Technologies en tête, ainsi que les autres ministères et secteurs concernés, doivent élaborer un système de contrôle plus synchronisé et plus rigoureux en s’appuyant sur les technologies numériques afin de garantir une conformité totale et effective aux réglementations légales, a-t-il déclaré.



Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de garantir la sécurité des données en développant des systèmes et des services de protection des données, en établissant des normes de sécurité des données et en créant une industrie de la sécurité des données.



Évoquant certaines lacunes en matière de gouvernance et d’exploitation des données, il a indiqué que la gouvernance des données n’est pas seulement une question politique, mais aussi une question technologique. Sans technologie, il est impossible de collecter, stocker, traiter, analyser et partager les données de manière efficace et sécurisée.



La création de l’Association nationale des données revêt une importance capitale, a-t-il souligné, se disant convaincu qu’elle jouera un rôle moteur dans la mise en œuvre de la résolution n°57 et d’autres résolutions sur la science et la technologie, permettant ainsi au Vietnam de devenir une nation numérique dotée d’une gouvernance, d’une économie et d’une société numériques fondées sur des données «exactes, suffisantes, propres et vivantes».



Le leader du Parti a exhorté l’Association à travailler sur un cadre juridique complet facilitant la gestion, le partage et l’exploitation des données tout en garantissant sécurité et souveraineté.



S’exprimant lors de l’événement, le ministre de la Sécurité publique et président de l’Association nationale des données pour la période 2025-2030, Luong Tam Quang, a déclaré que l’association servirait de passerelle entre les entreprises et favoriserait un écosystème de données diversifié et stable afin de soutenir une transformation numérique durable dans tous les secteurs et de poser les conditions préalables à l’entrée du pays dans une nouvelle ère numérique.



L’Association nationale des données a pour mission de connecter les organismes de réglementation, les entreprises, les organisations et les particuliers opérant dans le secteur des données. Son objectif est de bâtir un écosystème de données solide, contribuant ainsi au développement de l’économie numérique et à la valorisation des données dans l’économie nationale. – VNA