Le secrétaire général To Lam et son épouse partent pour la Finlande

À l'invitation du président finlandais, Alexander Stubb, le 20 octobre 2025, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly, accompagnés d'une délégation de haut niveau du Vietnam, ont quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Finlande du 20 au 22 octobre 2025.

Il s’agit de la première visite d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Finlande depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.

Dans la continuité des activités diplomatiques de haut niveau menées depuis le début de l’année, cette visite du secrétaire général To Lam constitue une illustration claire de la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification, d’intégration internationale proactive, dynamique et approfondie du Vietnam. Elle représente également une activité diplomatique importante visant à promouvoir la mise en œuvre de la Résolution n°59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture.-VNA/VI

