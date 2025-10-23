Le secrétaire général To Lam et son épouse assistent à un concert en Finlande

Dans le cadre de la visite officielle en Finlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, un concert spécial a été organisé dans la soirée du 21 octobre (heure locale) à l’Université d’Helsinki. L’événement était conjointement organisé par l’ambassade du Vietnam en Finlande et la ville d’Helsinki.

Le concert a vu la présence, entre autres, du secrétaire général To Lam, du maire d’Helsinki, Daniel Sazonov.

S’exprimant à cette occasion, Mme Pham Thi Thanh Binh, ambassadrice du Vietnam en Finlande, a souligné qu’il s’agissait de la visite de plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien en Finlande. Celle-ci marque une nouvelle étape dans les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays — deux nations éloignées géographiquement, mais proches par leur aspiration commune à la paix, à la créativité et au développement durable.

Le secrétaire général To Lam et son épouse rencontrent des artistes. Photo : VNA

L’ambassadrice a rappelé qu’au cours de plus de 50 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et la Finlande ont écrit ensemble une histoire de coopération singulière : d’une relation d’aide au développement, ils sont devenus des partenaires égaux, tournés vers un avenir vert, innovant et créatif. À la suite de l’entretien officiel, les dirigeants des deux pays ont publié une Déclaration commune portant l’établissement d’un Partenariat stratégique Vietnam–Finlande. Cette avancée historique ouvre un cadre de coopération approfondie, confiante et globale, plus solide que jamais, illustrant une confiance politique ferme et une vision commune en faveur de la paix, de la prospérité et du développement durable.

La musique, langage universel de la paix et de l’harmonie des âmes au-delà des frontières, a constitué le fil conducteur de la soirée. Le concert a offert une rencontre artistique exceptionnelle entre le violoniste vietnamien, artiste du peuple Bui Cong Duy, et l’Orchestre symphonique Helsinki Metropolitan, symbolisant la belle amitié, l’échange culturel et la fusion entre deux univers musicaux – deux âmes nationales unies dans la symphonie de l’amitié. - VNA/VI