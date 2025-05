Le secrétaire général Tô Lâm et le président Emmanuel Macron visitent le Temple de la Littérature

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse Ngo Phuong Ly, le président français, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte Macron, au Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo: VNA

Dans le cadre de la visite d’État du président français au Vietnam du 25 au 27 mai 2025, le 26 mai à midi, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse Ngo Phuong Ly, ont accompagné le président français, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte Macron, lors d’une visite au Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam.



Construit il y a près de 1.000 ans (en 1070), le Temple de la Littérature fut la première université nationale du Vietnam. Ce site est un symbole éminent du confucianisme, riche en valeurs architecturales, artistiques et esthétiques. Il conserve de nombreux objets et documents précieux, dont les 82 stèles des docteurs, inscrites par l’UNESCO au Registre « Mémoire du monde ».



Au pavillon des Constellations de la Littérature (Khue Van Cac) – symbole de Hanoï, le secrétaire général Tô Lâm a présenté à ses hôtes ce monument emblématique du complexe du Temple de la Littérature. Il a rappelé qu’en 1997, le Comité populaire de Hanoï avait choisi Khue Van Cac comme symbole officiel de la capitale, en raison de son architecture remarquable et unique.



Dans la cour principale du Temple, le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, ainsi que le président français et son épouse, ont assisté à une représentation de Nha nhac – musique de cour de Hue. Ce genre musical, qui connut son apogée sous la dynastie des Nguyen (1802-1945), était traditionnellement interprété lors des grandes cérémonies royales.

Le président Emmanuel Macron participe au rituel du tambour « Sam » (tonnerre) dans l’enceinte du Temple de la Littérature. Photo: VNA

Le président Emmanuel Macron a ensuite participé au rituel du tambour « Sam » (tonnerre) dans l’enceinte du Temple et visité une exposition photographique retraçant les jalons importants des relations bilatérales franco-vietnamiennes.



L’invitation du secrétaire général Tô Lâm au président Emmanuel Macron à découvrir le Temple de la Littérature et à apprécier les valeurs culturelles et artistiques traditionnelles du Vietnam revêt une signification particulière. La coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation constitue en effet un pilier marquant des relations bilatérales, et un point d’orgue de cette visite d’État du président français.

Le secrétaire général To Lam et le président français Emmanuel Macron visitent la maison sur pilotis du Président Ho Chi Minh sur le site commémoratif du grand leader vietnamien au Palais présidentiel. Photo: VNA

Dans l’après-midi, le secrétaire général Tô Lâm et le président Emmanuel Macron ont planté un arbre de l’amitié dans le site commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh. Ce site, situé au sein du Palais présidentiel, est classé site national spécial. Il s’agit du lieu où le Président Hô Chi Minh a vécu et travaillé pendant les 15 dernières années de sa vie (1954-1969).-VNA/VI