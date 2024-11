Le secrétaire général Tô Lâm et le président élu américain Trump s’entretiennent au téléphone

Le secrétaire général Tô Lâm lors de son entretien téléphonique avec le président élu américain Donald Trump, au siège du Comité central du Parti, à Hanoi, le 11 novembre. Photo: VNA

Le secrétaire général Tô Lâm a eu dans la soirée du 11 novembre au siège du Comité central du Parti, à Hanoi, un entretien téléphonique avec le président élu américain Donald Trump.



Le dirigeant vietnamien a félicité Donald Trump pour son élection en tant que 47e président des États-Unis et a hautement apprécié les contributions du président élu au processus de développement des relations Vietnam-États-Unis.



Le secrétaire général Tô Lâm a échangé avec le président élu Donald Trump des résultats positifs du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis au cours dess derniers temps.



Le Vietnam est prêt à promouvoir le développement stable et à long terme des relations entre les deux pays au bénefice des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement durable de la région et du monde, a-t-il déclaré.



Il a également échangé avec le président élu Donald Trump de certaines orientations majeures visant à renforcer les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays dans les domaines correspondant aux avantages et aux besoins des deux parties.



Le président élu Donald Trump a exprimé sa joie d’avoir l’occasion d’échanger de nouveau avec le secrétaire général Tô Lâm et a adressé ses salutations au peuple vietnamien.



Il s’est également réjoui du bon développement des relations entre les deux pays, affirmant attacher de l’importance aux relations avec le Vietnam et à la coopération économique entre le Vietnam et les États-Unis, tout en abordant certains domaines de coopération économique et commerciale que les États-Unis souhaitent promouvoir.



Le président élu Donald Trump s’est déclaré convaincu que les relations d’amitié entre les deux pays continueront à se développer. Il a partagé ses bonnes impressions sur le peuple vietnamien, rappelant ses souvenirs avec le pays et le peuple vietnamien lors de ses deux visites précédentes. Il a également apprécié les contributions de la communauté vietnamienne aux États-Unis.



À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité le président élu Donald Trump à effectuer à nouveau une visite au Vietnam. Le président élu Donald Trump a accepté avec joie l'invitation et a invité le secrétaire général Tô Lâm à se rendre à nouveau aux États-Unis à un moment opportun.