Le secrétaire général To Lam élu président de l’État du Vietnam pour le mandat 2026-2031

Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a élu dans la matinée du 7 avril To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et député de la 16e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.



Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de son Bureau, Le Quang Manh, a présenté le projet de résolution relatif à cette élection.



L’Assemblée nationale a adopté, par vote électronique, la résolution portant élection du président du Vietnam pour le mandat 2026-2031.



Le résultat du vote a montré un soutien unanime, avec 495 voix pour sur 495 députés participants.



À l’issue de son élection, la cérémonie de prestation de serment du président de la République s’est déroulée solennellement dans la salle Dien Hong, conformément à la réglementation.

Le président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, prête serment. Photo : VNA



Devant le drapeau national, l’Assemblée nationale et les électeurs du pays, To Lam a prêté serment, affirmant sa fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution, et son engagement à accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.



Né le 10 juillet 1957, originaire de la commune de Nghia Tru, province de Hung Yen, To Lam est professeur en sciences de la sécurité et docteur en droit. Il est actuellement secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.



Membre du Comité central des 11e, 12e, 13e et 14e mandats, membre du Bureau politique des 12e, 13e et 14e mandats, secrétaire général du Comité central du Parti des 13e et 14e mandats, il a également exercé les fonctions de président de l’État, de président du Conseil de la défense et de la sécurité en 2024, de secrétaire de la Commission militaire centrale depuis août 2024, ainsi que de chef du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Il est député des 14e, 15e et 16e législatures. -VNA/VI