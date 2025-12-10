Le secrétaire général To Lam demande une préparation rigoureuse pour le XIVᵉ Congrès national du Parti

Dans la matinée du 9 décembre, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, To Lam, a présidé une séance de travail avec les permanents des Sous-commissions au service du XIVᵉ Congrès national du Parti.



Les représentants des Sous-commissions ont présenté des rapports sur les travaux préparatoires accomplis ces derniers temps ainsi que sur les tâches devant être menées à bien avant le Congrès.



Du 15 octobre au 15 novembre 2025, les projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti ont été rendus publics pour recueillir les avis des députés, du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques, des cadres, des membres du Parti et de la population. Au total, près de 5 millions de contributions ont été enregistrées, avec plus de 13 millions d’opinions, largement favorables aux projets de documents.



Après avoir écouté les rapports et interventions, le secrétaire général To Lam, au nom du Bureau politique et du Secrétariat, a hautement apprécié les résultats obtenus et salué les efforts et le sens élevé des responsabilités manifestés par les Sous-commissions. Il leur a demandé de poursuivre la direction de manière résolue afin d’achever tous les travaux dans les délais, en préparant soigneusement les conditions nécessaires pour organiser avec succès le XIVᵉ Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Parti, To Lam. Photo: VNA



Le secrétaire général a souligné la nécessité de renforcer la communication sur le Congrès, d’assurer une diffusion large et positive de l’information et de consolider la confiance des cadres, des membres du Parti et de la population.



La Sous-commission des documents et la Sous-commission des statuts doivent continuer de finaliser les textes et étudier deux grandes questions en vue d’élaborer des projets soumis au Comité central : le bilan théorique et pratique de 100 ans de révolution vietnamienne sous la direction du Parti ; et le bilan de 40 ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale dans la période de transition vers le socialisme.



Le secrétaire général a demandé à la Sous-commission du personnel de poursuivre l’achèvement des travaux relatifs au personnel à présenter au 15e Plénum du Comité central.



La Sous-commission chargée de l’organisation du Congrès doit établir un plan général, scientifique, assorti d’un calendrier précis ; et le Bureau du Comité central du Parti doit examiner l’ensemble des documents et tâches liés à l’organisation du XIVᵉ Congrès national du Parti...-VNA/VI