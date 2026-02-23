Le secrétaire général Tô Lâm demande de se mettre à l’œuvre aussitôt après le Têt

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est rendu lundi 23 février au Bureau du Comité central du Parti, premier jour de la reprise du travail après les neuf jours de congés du Nouvel An lunaire (Têt), et a exhorté le personnel à reprendre immédiatement ses activités et à assurer la continuité de ses tâches, alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement.



Le leader du Parti a souligné que le pays vient de conclure une année marquée par des événements majeurs, une charge de travail considérable et de nombreuses tâches inédites et complexes ; et qu’il s’attèle désormais résolument à la mise en œuvre des décisions stratégiques adoptées lors du 14e Congrès national du Parti.



L’année 2026 marquant le début de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti et inaugurant la période de développement 2026-2030, caractérisée par des objectifs ambitieux et des exigences élevées, chaque cadre et employé doit s’efforcer de contribuer au mieux à la réalisation des objectifs et des résolutions fixés par le congrès, tout en restant pleinement engagé dans la réalisation des objectifs stratégiques à long terme liés au centenaire du Parti et de la nation, a-t-il souligné.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en visite au Bureau du Comité central du Parti, à Hanoi, le 23 février. Photo : VNA

Le secrétaire général Tô Lâm a également appelé à un renforcement continu du caractère politique, des normes éthiques et des compétences professionnelles. Il a insisté sur le fait que le Bureau du Comité central du Parti doit faire preuve du plus haut sens des responsabilités et demeurer un organe consultatif stratégique et fiable auprès du Comité central du Parti dans cette nouvelle période de développement.



Pham Gia Tuc, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Bureau du Comité central du Parti, a déclaré que, face à des tâches toujours plus exigeantes et à des attentes accrues, le travail de conseil et de service doit être mené avec un professionnalisme, une diligence, une rigueur et une efficacité exemplaires.



Il a souligné qu’en cette nouvelle année, avec un élan et une détermination renouvelés, tous les fonctionnaires et employés du Bureau du Comité central du Parti continueront à faire preuve d’un sens aigu des responsabilités, à donner l’exemple, à renforcer l’unité et à s’efforcer de surmonter les difficultés et les défis pour mener à bien les tâches qui leur seront confiées. – VNA/VI