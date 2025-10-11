Le secrétaire général Tô Lâm conclut avec succès sa visite d’État en RPDC

- Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, est rentré à Hanoï dans la matinée du 11 octobre, concluant avec succès sa visite d’État en République populaire démocratique de Corée (RPDC) et sa participation aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, qui se sont tenues du 9 au 11 octobre 2025, à l’invitation du secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, Kim Jong Un.

Lors de leur rencontre, dans une atmosphère empreinte de sincérité, d’amitié et d’ouverture, les deux dirigeants ont procédé à un échange approfondi sur la situation de leurs pays respectifs, les relations Vietnam–RPDC ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux dirigeants ont rappelé avec émotion l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays, bâtie personnellement par le Président Ho Chi Minh et le Président Kim Il Sung, et continuellement entretenue par les générations de dirigeants successives. Ils se sont réjouis de constater que cette amitié continue d’être consolidée et renforcée.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à différents échelons entre les deux Partis, les deux États, les deux gouvernements, les organes législatifs et les collectivités locales des deux pays, afin de partager des expériences, de consolider la confiance politique et la compréhension mutuelles. Elles ont également convenu de maintenir efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération, d’examiner des possibilités de collaboration dans des domaines appropriés et d’intensifier les échanges entre les peuples pour resserrer les liens d’amitié entre les deux nations.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a exprimé le souhait que les deux pays élargissent leur coopération dans des domaines à fort potentiel tels que la culture, le sport, le tourisme, l’éducation, la santé, l’information et la communication, notamment à travers des programmes audiovisuels présentant la culture, le pays et le peuple de chaque partie. Approuvant ces propositions, le secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, Kim Jong Un, a affirmé que la RPDC souhaite coopérer étroitement avec le Vietnam dans l’édification du Parti et le développement national, et se tient prête à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines appropriés.

Les deux dirigeants ont également abordé des questions régionales et internationales et ont convenu de renforcer leur collaboration et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux tels que les Nations Unies et le Forum régional de l’ASEAN.

Cette visite d’État du secrétaire général Tô Lâm marque un jalon important, contribuant à renforcer encore davantage l’efficacité de la coopération bilatérale entre les deux Partis et les deux États, répondant aux aspirations des peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.-VNA/VI