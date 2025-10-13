Le secrétaire général To Lam assiste au lancement du chantier de l’École inter-niveaux avec internat de Na Ngoi

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a assisté le 11 octobre à la cérémonie de lancement des travaux de l’école intégrée primaire-secondaire avec internat de Na Ngoi, dans la province de Nghê An (Centre).



Il s’agit d’un ouvrage dans le cadre de la politique récemment adoptée par le Bureau politique, visant à construire 248 écoles inter-niveaux primaire et secondaire avec internat dans les communes frontalières terrestres.



Conçue pour accueillir plus de 1.900 élèves du primaire et du collège, la future école comprendra 49 classes, des espaces spécialisés, un internat, ainsi qu’un terrain de sport. Le projet, d’un investissement de 240 milliards de dôngs, vise à offrir un cadre d’apprentissage complet, sûr et adapté aux besoins des communautés locales.



Dans son discours, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a affirmé que la construction de 248 écoles inter-niveaux avec internat dans les communes frontalières terrestres constitue une politique humanitaire, illustrant l’attention particulière accordée par le Parti et l’État aux régions frontalières.

Le leader du Parti Tô Lâm s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Selon lui, la construction des écoles ne vise pas seulement à offrir aux enfants de meilleures conditions d’apprentissage, mais permet également de poursuivre un objectif à long terme : améliorer la qualité de vie des populations des zones frontalières et contribuer à la préservation de la souveraineté territoriale nationale.



Le dirigeant a appelé les autorités locales, notamment le Comité provincial du Parti et le Comité populaire de Nghê An, à faire de ce projet une tâche politique particulièrement importante, à garantir la qualité et la rapidité d’exécution, et à créer les meilleures conditions pour les unités de construction comme pour la future exploitation de l’établissement.



À cette occasion, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a offert à l’école une photo intitulée « L’Oncle Hô remet le foulard rouge à une élève », symbole sacré de l’attention du Président Ho Chi Minh envers la jeunesse.



Il a également remis des cadeaux aux élèves ainsi que des lots de présents à 50 familles défavorisées et à celles bénéficiant de politiques sociales de la commune de Na Ngoi, en signe de solidarité du Parti et de l’État avec les populations des régions frontalières.-VNA/VI