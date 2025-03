Le secrétaire général Tô Lâm assiste à l’annonce par VietJet Air de sa ligne directe Singapour – Phu Quoc

Le secrétaire général To Lam et les délégués lors de l'événement. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour du 11 au 13 mars, dans l’après-midi du 11 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté à la cérémonie d’annonce par VietJet Air de sa liaison aérienne directe Singapour – Phu Quoc.



Selon Nguyen Thi Phuong Thao, présidente du conseil d’administration de VietJet Air, sa compagnie exploite actuellement plus de 115 avions et a transporté plus de 230 millions de passagers. VietJet Air et ses partenaires singapouriens renforcent leur coopération dans les domaines financier, commercial et de l’innovation, en visant un avenir durable et un développement mutuel.



À cette occasion, VietJet Air et Carlyle Aviation Partners ont signé un accord de financement de 300 millions de dollars pour soutenir l’achat d’avions, dont la livraison est prévue entre 2025 et 2026. Cet accord marque une avancée dans le plan de développement d’une flotte moderne, dans le cadre de la commande de plus de 400 nouveaux avions par VietJet Air.

Par ailleurs, VietJet Air et la société Satair, filiale du groupe Airbus, ont signé un contrat de coopération pour l’utilisation du service IMS (Integrated Material Services), une solution complète d’approvisionnement en matériel pour l’ensemble de la flotte Airbus A320 et A330 de VietJet.



La nouvelle ligne directe Phu Quoc – Singapour sera inaugurée le 30 mai 2025. Il s’agira de la quatrième liaison de Vietjet Air reliant Singapour au Vietnam, après celles de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang.-VNA/VI