Le secrétaire général To Lam appelle à consolider l’orientation idéologique et l’unité d’action au sein du Parti

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, s'exprime. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 4 mars à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a travaillé avec la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse sur la préparation du projet de "Règlement sur le travail politique et idéologique au sein du Parti".

Selon un rapport présenté lors de la séance, la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse a élaboré, conformément aux instructions du Bureau politique, un projet de "Règlement sur le travail politique et idéologique au sein du Parti". Ce document a été examiné et approuvé de principe lors de la réunion du Bureau politique du 28 novembre 2025. La Commission a ensuite été chargée de poursuivre son perfectionnement en vue de sa soumission à la deuxième session du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat.

Le projet de Règlement précise les principes, le contenu et les responsabilités des comités du Parti, des organisations du Parti, ainsi que des membres du Parti dans le travail politique et idéologique. Il réaffirme que cette mission constitue une tâche essentielle et permanente, et appelle à renforcer la fermeté politique, la capacité intellectuelle, le rôle pionnier et exemplaire ainsi que la capacité d’action des comités et organisations du Parti et des membres du Parti, afin de consolider une base politique et idéologique solide et de créer une forte dynamique pour l’œuvre de construction et de développement du pays dans la nouvelle ère.

Dans l’après-midi du 4 mars à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a travaillé avec la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse sur la préparation du projet de "Règlement sur le travail politique et idéologique au sein du Parti". Photo: VNA

Dans son intervention de conclusion, le secrétaire général To Lam a souligné que si l’économie crée la force matérielle permettant au pays d’avancer plus rapidement, la politique, l’idéologie et la culture constituent la force spirituelle permettant à la nation d’aller plus loin et de se développer de manière durable.

Il a souligné que le travail politique et idéologique devait jouer un rôle pionnier, "ouvrir la voie", en associant étroitement construction et lutte et en prenant la confiance du peuple comme principal critère d’évaluation. L’objectif est de préserver l’orientation idéologique et l’unité de volonté et d’action au sein du Parti, tout en renforçant le consensus social en faveur du développement national, de la défense du pays et de l’amélioration des conditions de vie de la population.

To Lam a également insisté sur la nécessité d’établir des règles claires, définissant précisément les tâches, les responsabilités et les mécanismes d’application. Les règlements devront être mesurables, faciles à contrôler et assortis de mécanismes de coordination. Il a appelé à renforcer les dispositifs d’inspection et de supervision, ainsi qu’à mettre en place des procédures permettant de suivre l’évolution de l’opinion publique et de gérer efficacement les crises médiatiques.

Le secrétaire général a par ailleurs souligné l’importance d’innover dans les méthodes d’étude des résolutions du Parti et d’accélérer la transformation numérique dans le travail idéologique.

Il a appelé la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse à finaliser rapidement le projet de Règlement pour le soumettre au Bureau politique et au Secrétariat. -VNA/VI