Le sécrétaire général Tô Lâm affirme prioriser les relations avec le Cambodge

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm (à droite) et la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), Men Sam An, à Hanoi, le 23 mars. Photo : VNA

Le secrétaire général Tô Lâm qui a reçu lundi 23 mars la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), Men Sam An, a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande priorité à ses relations d’amitié avec le Cambodge.



Le Parti et l’État vietnamiens soutiennent le développement pacifique et stable du Cambodge et créent toutes les conditions favorables pour que le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le FSDPC mettent activement en œuvre les accords conclus et renforcent leur étroite coopération, a-t-il déclaré.



Le leader du PCV a salué la visite de travail au Vietnam de Men Sam An comme une contribution importante au renforcement de la coopération entre les deux fronts et à la consolidation des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre les deux pays. Il a également félicité les deux fronts pour la signature d’un accord de coopération pour la période 2026-2031.



Il a fait savoir qu’après le 14e Congrès national du PCV, et les élection de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature va compléter les postes de direction, les administrations de tous les échelons et mettre activement en œuvre les résolutions du 14e Congrès national du PCV.



À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses meilleurs vœux au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du PPC Hun Sen, au Premier ministre Hun Manet, au président de l’Assemblée nationale Khuon Sudary et au peuple cambodgien à l’occasion du prochain Nouvel An cambodgien, appelé Chol Chnam Thmey (14-16 avril 2026). Le secrétaire général Tô Lâm qui a reçu lundi 23 mars la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), Men Sam An, a affirmé que le Vietnam accorde toujours une grande priorité à ses relations d’amitié avec le Cambodge.Le Parti et l’État vietnamiens soutiennent le développement pacifique et stable du Cambodge et créent toutes les conditions favorables pour que le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le FSDPC mettent activement en œuvre les accords conclus et renforcent leur étroite coopération, a-t-il déclaré.Le leader du PCV a salué la visite de travail au Vietnam de Men Sam An comme une contribution importante au renforcement de la coopération entre les deux fronts et à la consolidation des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre les deux pays. Il a également félicité les deux fronts pour la signature d’un accord de coopération pour la période 2026-2031.Il a fait savoir qu’après le 14e Congrès national du PCV, et les élection de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature va compléter les postes de direction, les administrations de tous les échelons et mettre activement en œuvre les résolutions du 14e Congrès national du PCV.À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses meilleurs vœux au roi Norodom Sihamoni, à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, au président du PPC Hun Sen, au Premier ministre Hun Manet, au président de l’Assemblée nationale Khuon Sudary et au peuple cambodgien à l’occasion du prochain Nouvel An cambodgien, appelé Chol Chnam Thmey (14-16 avril 2026).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm recevant et la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), Men Sam An, à Hanoi, le 23 mars. Photo : VNA

En visite de travail au Vietnam, Men Sam An a déclaré que le Cambodge, sous la direction du président du PPC Hun Sen, et du Premier ministre Hun Manet, a toujours considéré le Vietnam comme un voisin bon et sincère, qui s’entraide toujours dans les moments difficiles.



Elle a souligné l’aide des soldats volontaires et du peuple vietnamiens dans la lutte pour la libération du Cambodge du régime génocidaire le 7 janvier 1979, et a rappelé les propos du président Hun Sen selon lesquels, sans les sacrifices et l’aide du Vietnam, le Cambodge n’existerait pas aujourd’hui.



Men Sam An a également déclaré que la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm au Cambodge où il avait coprésidé une éunion de haut niveau entre le Politburo du PCV et le Comité permanent du PPC, ainsi qu’une réunion entre les dirigeants du PCV, du PPC et du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), le 6 février 2026, ont permis de rendre les relations de coopération entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu’entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge plus fiables, plus étroites et plus efficaces.



Elle a partagé les évaluations faites par le secrétaire général Tô Lâm sur le développement accru des liens de confiance, de la coopération économique avec l’objectif d’atteindre 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que sur le renforcement des échanges entre les peuples, y compris la restauration du Monument de l’amitié Vietnam-Cambodge.



Men Sam An a affirmé sa volonté de collaborer étroitement avec le FPV afin de promouvoir les échanges entre les peuples, la coopération culturelle, la santé, l’éducation et la formation, en particulier la coopération entre les provinces à la frontière vietnamo-cambodgienne.



Les deux parties ont exprimé leur confiance dans la poursuite de la consolidation et du développement des relations entre les deux pays, au profit des peuples des deux pays, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde ; affirmant que l’amitié Vietnam-Cambodge est spéciale et inestimable, et qu’elle doit être continuellement maintenue, cultivée, renforcée et développée pour les générations futures. – VNA/VI