Le secrétaire général To Lam achève sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza aux États-Unis

Dans l’après-midi du 20 février (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a quitté la base aérienne d’Andrews, achevant sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, tenue à Washington, D.C. (États-Unis) du 18 au 20 février, à l’invitation du président américain Donald Trump, président du Conseil de la paix sur Gaza.

Dans l’après-midi du 20 février (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a quitté la base aérienne d’Andrews, achevant sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 20 février (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a quitté la base aérienne d’Andrews, achevant sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza. Photo: VNA

Étaient présents pour accompagner le secrétaire général To Lam et sa délégation à la base aérienne d’Andrews : l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung ; l’ambassadeur, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, Do Hung Viet ; le consul général du Vietnam à San Francisco, Hoang Anh Tuan ; la consule générale du Vietnam à Houston, Hoang Thuy Duong, ainsi que des cadres et personnels de l’ambassade.

La réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza a réuni des dirigeants de plus de 50 pays, membres fondateurs et observateurs du Conseil. S’exprimant lors de la réunion, le président américain Donald Trump a souligné que le Conseil de la paix sur Gaza constituait un mécanisme de coordination avec les Nations Unies visant à organiser l’aide humanitaire, la reconstruction et la stabilisation de la région.

Le président américain Donald Trump, président du Conseil de la paix sur Gaza, a salué la participation du secrétaire général To Lam à la réunion, affirmant son profond respect pour le Vietnam, un pays digne d’admiration, dont le rôle et l’influence ne cessent de croître. Cela démontre que le prestige international du Vietnam continue d’être renforcé et que sa capacité de contribution à la construction de la paix est reconnue et appréciée par les grandes puissances et les amis internationaux.

La participation du Vietnam au Conseil de la paix sur Gaza vise à contribuer à la cessation du conflit dans la bande de Gaza, à la protection des civils, à la garantie d’un accès humanitaire sûr et sans entrave, à la reconstruction des infrastructures essentielles et à la promotion d’un processus politique crédible en vue d’une paix durable et pérenne au Moyen-Orient.

La position constante du Vietnam est que tous les différends et conflits doivent être réglés par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, de la Charte des Nations Unies, dans le respect des droits fondamentaux et des intérêts légitimes des parties concernées. Pays ayant traversé de nombreuses guerres et bénéficié du soutien précieux de la communauté internationale, le Vietnam, animé d’un esprit de responsabilité et de bonne volonté, est prêt à coopérer étroitement avec les membres du Conseil de la paix sur Gaza et à participer, dans la mesure de ses capacités, aux efforts communs d’assistance humanitaire d’urgence, de reconstruction des infrastructures essentielles et d’instauration de la confiance entre les parties.

Le Vietnam soutient des solutions concrètes visant à mettre fin au conflit, à rétablir la paix et la sécurité, à assurer la reconstruction, à garantir les conditions de vie de la population de la bande de Gaza et à mettre en œuvre un processus politique global, conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies. Dans le même temps, afin de garantir une paix durable et de répondre aux droits du peuple de Gaza, le Vietnam souhaite que les mesures mises en œuvre assurent la participation des parties concernées, en particulier de l’Autorité palestinienne.

Durant son séjour à l’occasion de la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, le secrétaire général To Lam a eu des rencontres et des échanges avec les présidents de l’Indonésie, de l’Ouzbékistan, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan ; les Premiers ministres du Cambodge, de l’Arménie, de la Hongrie et du Pakistan ; ainsi que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, entre autres. Les partenaires ont convenu de renforcer des relations bilatérales substantielles et efficaces avec le Vietnam, en privilégiant les domaines correspondant aux atouts et aux besoins de chaque partie, tels que l’économie, le commerce, les sciences et les technologies, la transformation numérique, la transition verte, les transports et la coopération face aux défis communs. Soulignant la nécessité d’une coordination accrue au sein des mécanismes et forums multilatéraux importants, les dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur les grandes questions régionales et internationales d’intérêt commun et se sont accordés pour coopérer dans la mise en œuvre du Plan de paix pour Gaza, afin de promouvoir une paix durable au Moyen-Orient, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Le secrétaire général To Lam a rencontré le président américain Donald Trump. Lors de cette rencontre, Donald Trump a exprimé son affection pour le peuple vietnamien et pour le secrétaire général To Lam à titre personnel, rappelant l’engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam « puissant, indépendant, résilient et prospère ». Il a salué et remercié le Vietnam pour avoir annoncé sa participation au Conseil de la paix sur Gaza, appréciant vivement la présence personnelle du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale, estimant que cela reflétait le rôle et la position internationale de plus en plus élevés du Vietnam, ainsi que son engagement fort en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération mondiales.

Donald Trump a également salué les efforts du Vietnam pour rééquilibrer la balance commerciale bilatérale ainsi que les contrats de grande valeur signés à cette occasion. Il a réagi positivement aux propositions vietnamiennes en matière de coopération économique et scientifique et technologique, indiquant qu’il donnerait instruction aux agences concernées de retirer prochainement le Vietnam de la liste de contrôle des exportations stratégiques (D1–D3).

Le secrétaire général To Lam a rencontré le représentant américain au Commerce, l’ambassadeur Jamieson Greer, qui a souligné que le Vietnam figurait parmi les partenaires commerciaux importants des États-Unis et que le renforcement de la coopération économique et commerciale bilatérale contribuerait positivement au développement global des relations entre les deux pays.

Le secrétaire général To Lam a également rencontré Kurt M. Campbell, ancien secrétaire d’État adjoint des États-Unis. À cette occasion, il a partagé les grandes orientations du Vietnam dans la nouvelle phase de développement, mettant en avant la vision et les objectifs stratégiques du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, notamment la priorité accordée au perfectionnement des institutions, à la promotion de la croissance, au développement des sciences et des technologies, à l’innovation, à l’économie numérique et à l’économie verte, tout en poursuivant une intégration internationale profonde, substantielle et efficace.

Lors de conversations téléphoniques avec des sénateurs américains, le secrétaire général To Lam a réaffirmé l’engagement du Vietnam à poursuivre une coopération pleine et responsable avec les États-Unis dans la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre. Remerciant le Vietnam pour sa coopération active et responsable dans ce domaine, les sénateurs ont affirmé que le Congrès et le gouvernement américains continueraient de coopérer étroitement avec le Vietnam dans le règlement des séquelles de la guerre.

Le secrétaire général To Lam a assisté à la signature et à l’échange de contrats et d’accords de coopération dans des secteurs clés tels que les sciences et technologies, la transformation numérique, l’aviation et la santé. La valeur totale des documents signés a atteint 37,2 milliards de dollars, illustrant les engagements forts et résolus des partenaires dans le contexte de l’entrée des relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement.

En rencontrant la communauté vietnamienne aux États-Unis et les personnels des représentations vietnamiennes sur place, le secrétaire général To Lam a affirmé que le Parti et l’État accueillaient toujours favorablement et créaient des conditions propices à une contribution accrue des experts, intellectuels, scientifiques et entrepreneurs vietnamiens de l’étranger au développement national, en particulier dans les domaines clés de la nouvelle phase de développement. Le Parti et l’État continueront de perfectionner les politiques à l’égard des Vietnamiens de l’étranger, tout en renforçant la coordination avec les autorités du pays d’accueil afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la communauté, lui permettant de vivre, de travailler et de se développer en toute sérénité.

À cette occasion, les membres de la délégation vietnamienne ont également mené des rencontres et des échanges avec des partenaires américains afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des sciences et technologies, de la transformation numérique, de l’innovation, de la formation des ressources humaines, ainsi que de la sécurité et de la défense...

La participation du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza constitue un soutien aux efforts de paix en général et à l’initiative de reconstruction de Gaza en particulier, contribuant à approfondir la coopération Vietnam–États-Unis dans le traitement des questions régionales et mondiales, conformément à l’esprit du Partenariat stratégique global. -VNA/VI