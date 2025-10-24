Le secrétaire général secrétaire général Tô Lâm visite le palais de Vrana en Bulgarie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang ont visité le palais de Vrana, situé dans la banlieue de Sofia, le 23 octobre (heure locale), dans le cadre de leur visite officielle en Bulgarie.



En août 1957, le président Hô Chi Minh séjourna au palais de Vrana lors de sa visite en Bulgarie, marquant le début d’un nouveau chapitre dans les relations traditionnelles et multiformes entre le Vietnam et la Bulgarie.



Construit au début du XXe siècle, le palais a été le témoin de nombreux événements importants de l’histoire bulgare et de ses relations internationales. Son propriétaire actuel est l’ancien roi Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, qui fut Premier ministre de Bulgarie de juillet 2001 à août 2005.



Plein d’affection pour le président Hô Chi Minh et le Vietnam, l’ancien roi a eu l’idée d’installer une plaque commémorative à son portrait au palais de Vrana, espérant qu’elle symboliserait cette amitié traditionnelle.

Le secrétaire général Tô Lâm remet la plaque à l’ancien roi Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha. Photo : VNA

Lors de sa visite au palais de Vrana, le secrétaire général Tô Lâm a rencontré l’ancien roi Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha et lui a remis la plaque qui sera exposée au palais. Il a exprimé l’espoir que cette plaque deviendra un symbole durable de l’amitié entre les deux nations et une « adresse rouge » pour les délégations vietnamiennes, les générations de Vietnamiens, ainsi que les amis et visiteurs bulgares.



Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam n’oublierait jamais les contributions significatives de l’ancien roi aux relations entre le Vietnam et la Bulgarie.



Sous le gouvernement de l’ancien roi, les deux pays ont signé un accord de coopération économique et se sont mutuellement accordé le statut de nation la plus favorisée, facilitant ainsi les échanges et les investissements bilatéraux. Un accord de coopération dans le domaine de l’éducation a également été conclu, ravivant la tradition d’échanges d’étudiants et d’experts entre les deux nations.



Ces avancées ont contribué à approfondir l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie et ont jeté les bases d’un développement de la coopération dans de multiples secteurs, a déclaré le secrétaire général Tô Lâm.



Informant l’ancien roi de ses entretiens avec le président bulgare Roumen Radev le 23 octobre et de l’adoption d’une déclaration commune établissant le partenariat stratégique, le dirigeant s’est dit convaincu que les relations entre le Vietnam et la Bulgarie continueraient de se consolider et de se développer dans tous les domaines, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, ainsi que la culture, l’éducation, le tourisme et les échanges populaires.



De son côté, l’ancien roi Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha a déclaré garder en mémoire la visite du président Hô Chi Minh en Bulgarie et auprès de sa famille.



Il a déclaré suivre avec grand intérêt le développement du Vietnam et s’est réjoui des progrès considérables réalisés par le pays ces dernières années. Il a affirmé que la Bulgarie, et lui-même personnellement, avaient toujours nourri une profonde affection pour le Vietnam et lui avaient apporté un soutien indéfectible dans ses efforts de développement et d’intégration internationale.



Il s’est dit convaincu qu’après la visite du secrétaire général secrétaire général Tô Lâm, les relations entre les deux pays se renforceront encore davantage dans la nouvelle phase. – VNA/VI