Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’est éteint

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, né en 1944, est décédé le 19 juillet 2024, à 13h38, à l’Hôpital militaire central 108, des suites de son âge avancé et de sa maladie grave, malgré les soins dévoués du Parti, de l’Etat, des professeurs et médecins et de sa famille, selon le Comité de protection et de soins de la santé des cadres centraux.

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, le président de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam publieront un communiqué spécial sur l’organisation des obsèques nationales pour le camarade Nguyên Phu Trong. – VNA/VI