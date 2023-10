Le secrétaire général Nguyen Phu Trong rencontre des électeurs de Hanoï

A l’approche de la 6e session de la 15e Assemblée nationale, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, et la délégation de députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, ont rencontré le 14 octobre des électeurs des arrondissements de Dong Da, Ba Dinh et Hai Ba Trung de la capitale.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA





Les électeurs participants ont été informés du programme prévu de la 6e session et écouté un rapport résumant les réponses des ministères, des organes compétents et de la ville de Hanoï aux avis et recommandations des électeurs de ces trois arrondissements au cours de la rencontre précédente.



Ils ont demandé à l’Assemblée nationale de renforcer la supervision de nombreux domaines tels que la planification urbaine, le traitement de la pollution, la prévention et le contrôle des incendies, ainsi que les projets de transport.



Ils ont également présenté leurs avis, opinions et idées concernant le projet de loi foncière (modifiée), le développement socio-économique, le bien-être social, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, la réforme administrative, la politique salariale, etc.



Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Ha Minh Hai, a reçu les avis, opinions et idées des électeurs et répondu à des questions soulevées par les électeurs.

En tant que membre de la délégation de députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a partagé avec les électeurs certaines réalisations importantes du pays en matière politique, économique et sociale, en particulier les dernières activités diplomatiques. Il a affirmé la vision cohérente du Parti, de l’État et du peuple en matière de politique étrangère et de style de « diplomatie du bambou ».



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a déclaré espérer que les électeurs et les habitants de Hanoï continueraient à apporter leurs contributions au développement de la ville pour qu’elle soit digne d'être la capitale du Vietnam.