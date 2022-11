Le secrétaire général Nguyên Phu Trong reçoit l’Ordre de l’Amitié de la Chine

Une cérémonie s’est tenue au Grand Palais du Peuple à Pékin, lundi 31 octobre, pour décerner l’Ordre de l’Amitié de la Chine au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, lors de la cérémonie à Pékin, le 31 octobre. Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping a déclaré que l’Ordre de l’Amitié est une reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple chinois envers le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le peuple vietnamien pour leurs contributions au développement des relations bilatérales ainsi qu’à l’orientation et à la promotion du partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam dans la nouvelle ère.



Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a souligné l’amitié traditionnelle croissante entre les deux Partis et les deux pays avec leur confiance politique renforcée et leur coopération pratique approfondie.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping posent avec la délégation de haut rang du Vietnam, à Pékin, le 31 octobre. Photo: VNA



Dans le processus de construction du socialisme dans les deux pays, le PCC s’est engagé à s’associer au PCV dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, à hériter de l’amitié traditionnelle fondée et cultivé par des dirigeants prédécesseurs tels que le président Mao Zedong et le président Hô Chi Minh, et à orienter la Chine et le Vietnam vers un développement plus vigoureux, dit-il.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a, pour sa part, remercié le Parti, l’Etat et le peuple chinois pour leurs sentiments envers le Parti, l’Etat, le peuple et sa personne. Il a dit que c’était un honneur pour lui d’être décoré de cette distinction honorifique par Le secrétaire général Xi Jinping, ajoutant que cela montre également l’estime du Parti, de l’État chinois et du secrétaire général Xi Jinping pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.