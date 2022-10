Le secrétaire général Nguyên Phu Trong félicite le secrétaire général du Parti communiste chinois pour sa réélection

Le secrétaire général du Comité central du Parti du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a félicité le camarade Xi Jinping pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Dans son message, il a également félicité le 20e Congrès national du PCC pour son succès, en particulier le développement créatif dans le perfectionnement continu du système théorique du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, ainsi que les visions stratégiques et les objectifs et tâches importants fixés par le congrès pour le développement à long terme de la Chine.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du Comité central du PCC, le camarade Xi Jinping étant le noyau et l’orientation de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, l’ensemble du Parti et du peuple chinois accompliront certainement les tâches fixées par le congrès et d’atteindre bientôt l’objectif de réaliser fondamentalement la modernisation socialiste afin de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, civilisé, harmonieux et beau.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également apprécié le bon sentiment et l’attention du dirigeant chinois envers le Vietnam et ses importantes contributions aux relations Vietnam-Chine, au profit des deux peuples.

Il a déclaré attacher toujours une grande importance et être prêt, avec le dirigeant chinois, à diriger tous les niveaux, branches et localités des deux pays pour bien appréhender et bien mettre en œuvre les accords de haut niveau et les perceptions communes, portant ainsi les relations de voisinage amical, de partenariat de coopération stratégique intégrale vers un nouveau sommet stable, sain et durable, répondant aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux Partis, des deux pays et des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.

"Je me réjouis de vous revoir bientôt afin que nous puissions approfondir nos discussions sur des questions stratégiques, contribuant à renforcer davantage la confiance politique et définir les grandes orientations pour le développement futur des relations entre les deux pays", a-t-il écrit dans son message.