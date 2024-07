Le secrétaire général Nguyen Phu Trong était l’un des dirigeants éminents du Vietnam au cours des dernières décennies

Le secrétaire général du Parti travailliste (PT) du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez. Photo: VNA

A la nouvelle du décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, le secrétaire général du Parti travailliste (PT) du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez, a déclaré avec émotion qu'il se souvenait encore clairement de la chaleur des mains du secrétaire général Nguyen Phu Trong lors de sa visite au leader du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui était alors soigné à l’hôpital militaire 108 en 2019.

Selon lui, c’était à ce moment-là que les relations entre les deux Partis ont connu un développement remarquable, lorsque les deux dirigeants ont dépassé le cadre des protocoles diplomatiques traditionnels pour se rencontrer, alors que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était à l'hôpital pour un traitement médical. C'était aussi la dernière fois qu'il rencontrait le secrétaire général Nguyen Phu Trong, qu'il admirait et aimait beaucoup.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Alberto Anaya Gutiérrez a affirmé que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était non seulement l'un des dirigeants éminents du Vietnam au cours des dernières décennies, mais aussi un théoricien de génie rare au cours d'une période historique qui avait connu de nombreux changements comme celle d'aujourd'hui.

Au cours des dix dernières années, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a conduit le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens à d'importantes contributions au développement de la cause socialiste du Vietnam. Sa vision et son style de leadership ont constitué une ligne directrice pour la révolution vietnamienne, et ont apporté de nombreuses leçons précieuses au mouvement révolutionnaire mondial, a-t-il estimé.

La campagne anti-corruption a contribué à stimuler l'économie, comme en témoigne le taux de croissance économique du Vietnam ces dernières années. Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2023 a atteint un taux de croissance de plus de 5% dans le contexte d'une économie mondiale marquée par de nombreuses fluctuations négatives dues aux impacts des conflits géopolitiques, a-t-il constaté.

En outre, la « diplomatie du bambou » du secrétaire général Nguyen Phu Trong, avec le maintien d'une politique étrangère ouverte et équilibrée, de diversification et de multilatéralisation des relations, et le désir d'être ami avec tous les pays et territoires du monde, a laissé une profonde impression chez les amis internationaux.

Selon Alberto Anaya Gutiérrez, le Vietnam est actuellement mentionné non seulement comme un modèle de patriotisme et une riche histoire de lutte contre les envahisseurs étrangers, mais aussi comme un pays qui a réalisé de nombreux miracles sur la voie de la construction et du développement socio-économiques avec un rôle et une position croissants sur la scène internationale. Cela fait partie de l’héritage que le secrétaire général Nguyen Phu Trong a laissé en tant que dirigeant du pays.-VNA/VI