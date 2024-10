Le secrétaire général et président To Lam rencontre la secrétaire générale de la Francophonie

À l'occasion de sa participation au XIXᵉ Sommet de la Francophonie à Paris (France), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, a rencontré le 5 octobre la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Lors de la rencontre, To Lam ont hautement apprécié les bonnes relations de coopération entre le Vietnam et l'OIF, ainsi que les contributions de l'organisation et de la secrétaire Louise Mushikiwabo à la promotion de la solidarité et de la coopération francophone pour la paix, la stabilité et le développement.

To Lam a proposé à l'OIF de promouvoir les modèles de coopération tripartite visant à soutenir les pays africains dans le domaine agricole, ainsi que la coopération Sud-Sud. Il a également suggéré de continuer à accélérer la mise en œuvre des programmes et projets de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement du français, de la recherche scientifique et de l'entrepreneuriat en langue française.

Par ailleurs, le dirigeant vietnamien a exhorté l'OIF à continuer de soutenir les efforts de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, y compris en Mer Orientale, et à soutenir le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour sa part, Louise Mushikiwabo a salué la présence du Vietnam au sommet, affirmant que le pays est un facteur indispensable dans la communauté francophone et reconnaissant ses contributions positives aux agences de la communauté.

Dans un esprit constructif, franc et ouvert, les deux parties ont discuté des orientations pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la communauté francophone, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et de la coopération pour le tourisme durable.

A cette occasion, le secrétaire général et président To Lam a invité Louise Mushikiwabo à se rendre au Vietnam dans les temps à venir. -VNA/VI