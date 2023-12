Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping arrive à Hanoi pour une visite d’État au Vietnam

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine Xi Jinping et son épouse sont arrivés mardi 12 décembre à Hanoi, entamant une visite d’État de deux jours au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et l’épouse de celui-ci, du président de la République socialiste du Vietnam Vo Van Thuong et l’épouse de celui-ci.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et son épouse à leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài. Photo : VNA



À leur arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài, ils ont été accueillis par le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh ; le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV Phan Dinh Trac ; le secrétaire du Comité central du PCV et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV Lê Hoài Trung ; le membre du Comité central du PCV et chef du Bureau du président de la République Lê Khanh Hai ; le membre du Comité central du PCV et président du Comité populaire de la ville de Hanoi Trân Si Thanh ; et d’autres hauts responsables des ministères, des branches et des agences centrales et de la ville de Hanoi.



Les représentants des couches de la population vietnamienne et des citoyens chinois au Vietnam, le personnel de l’ambassade de Chine au Vientam ont chaleureusement salué le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, son épouse et la haute délégation chinoise les accompagnant.



Il s’agit de la troisième visite d’État au Vietnam du camarade Xi Jinping en sa qualité de secrétaire général et président de la République populaire de Chine et de sa première visite séparée dans un pays après la 20e Congrès du PCC. Cette visite a lieu un an après la visite historique en Chine du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

La visite revêt une importance importante pour les relations entre les deux Partis et les deux pays, affirmant la haute estime et la priorité absolue des deux pays pour la consolidation et le développement solide, stable et durable des relations Vietnam-Chine, au bénéfice des deux pays.

Elle a eu lieu dans le contexte du développement positif en tous domaines des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine dans lesquelles la compréhension et la confiance politique entre les deux parties ont été rehaussées, contribuant à la consolidation des relations politiques entre les deux Partis et les deux pays avec l’organisation régulière des visites et des échanges de haut niveau et à tous les niveaux.

La coopération économique, commerciale et d’investissement poursuit sa dynamique. La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial et le deuxième marché d’importation du Vietnam. Le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de la Chine et son plus grand dans l’ASEAN, avec un commerce bilatéral de 175 milliards de dollars en 2022. La Chine se classe au sixième rang parmi 144 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital accumulé atteignant 26 milliards de dollars. Par ailleurs, d’autres domaines de coopération tels que la défense, la sécurité, les infrastructures, les transports, l’agriculture, le tourisme, la santé, l’éducation, la formation, les sports, la science, la technologie se sont également renforcés.

Au cours de cette visite, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping aura des entretiens et des entrevues avec les plus hauts dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens. Les deux parties passeront en revue les résultats de la coopération obtenus ces derniers temps. Sur la base des avantages, du potentiel, des besoins et des fondements des relations bilatérales existantes, les deux parties définiront des orientations et des tâches pour consolider et développer le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine dans les temps à venir, au bénéfice des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. – VNA