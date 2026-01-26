Le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, entame sa visite d’État au Vietnam

Le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith et son épouse à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Le matin du 26 janvier, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith et son épouse sont arrivé à Hanoï, entamant leur visite d’État du Vietnam. La visite se déroule les 26 et 27 janvier, sur invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam et de son épouse.

Le dirigeant lao a été accueilli à l’aéroport international de Noi Bai par Do Van Chien, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l’Assemblée nationale ; Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Vo Thi Anh Xuan, secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République ; ainsi que d’autres membres du Comité central du Parti, dont La Khanh Hai, président du Bureau présidentiel ; Vu Dai Thang, président du Comité populaire de Hanoï ; et Nguyen Minh Tam, ambassadeur du Vietnam au Laos.

Le dirigeant lao est accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant des membres du Bureau politique, de hauts responsables du Parti et de l'État, un vice-Premier ministre, des ministres et les directeurs d'agences centrales clés, témoignant de l'importance que le Laos accorde à ses relations avec le Vietnam.

S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Laos, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné que le choix du Vietnam par le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith comme premier pays à visiter juste après les Congrès nationaux réussis du PPRL et du PCV revêt une signification politique et diplomatique importante.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Do Van Chien, accueille le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, à l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

Ce choix témoigne du niveau exceptionnellement élevé de confiance politique entre les deux partis et les deux États, ainsi qu'entre leurs plus hauts dirigeants. Il illustre également l’amitié grandiose, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, lesquels constituent une priorité stratégique majeure de la politique étrangère des deux pays.

L’ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphau Ernthavanh, s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à renforcer la coopération bilatérale, notamment en donnant une nouvelle dimension au concept de "cohésion stratégique".

Cette visite devrait créer une nouvelle dynamique et permettant aux deux parties de poursuivre une coordination étroite dans la mise en œuvre des accords de haut niveau et d’atteindre les objectifs de développement définis par chaque Parti et chaque pays au cours de la nouvelle période de développement. -VNA/VI