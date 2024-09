Le secrétaire général du PPRL et président du Laos attendu au Vietnam

Le secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

A l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et son épouse, effectueront du 10 au 13 septembre une visite d'État au Vietnam.

Cette nouvelle a été annoncée dans un communiqué de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV. -VNA/VI