Le secrétaire général du PCV To Lam attendu au Cambodge

À l’invitation de Sa Majesté le roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, à la tête d’une délégation de haut niveau, effectuera une visite d’État au Cambodge.

Dans le cadre de ce déplacement, répondant également à l’invitation du président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, le dirigeant vietnamien coprésidera la rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et la Permanence du Comité central du PPC.

Par ailleurs, le dirigeant vietnamien coprésidera, le 6 février, la rencontre entre les chefs de trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Ces informations ont été rendues publiques, le 31 janvier, par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA/VI