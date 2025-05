Le secrétaire général du PCV s’entretient avec le président russe

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm (droite), et le président Vladimir Poutine. Photo: VNA

Le 10 mai (heure locale), à Moscou, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a eu un entretien avec le président Vladimir Poutine dans le cadre de sa visite officielle en Russie et de sa participation à la célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique.



Lors de l’entretien, le président russe a remercié le secrétaire général du PCV, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau d’avoir assisté à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, ainsi que l’Armée populaire du Vietnam d’avoir envoyé des militaires participer au défilé militaire sur la place Rouge le 9 mai.



Le secrétaire général du PCV a souligné que l’Union soviétique et, par la suite, la Russie avaient apporté un soutien sincère au Vietnam dans sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification du pays, ainsi que dans son processus de construction et de développement d’aujourd’hui. Il a affirmé que le président Vladimir Poutine était un grand ami et un camarade proche du Vietnam.



Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positif du partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie dans de nombreux domaines.



Tô Lâm a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de dynamiser la coopération économique, commerciale et dans l’investissement, ainsi que dans les transports. Il a aussi proposé de promouvoir le commerce électronique, d’intensifier la coopération dans le domaine du travail, notamment en réponse à la forte demande du marché russe. Il a exprimé le souhait que la Russie facilite la participation des chercheurs vietnamiens à des projets dans des domaines tels que le nucléaire ou la physique fondamentale, et qu’elle coopère avec le Vietnam dans le développement de médicaments et de vaccins, en particulier dans la création rapide de centres de recherche et d’essais de vaccins contre le cancer au Vietnam, en vue d’un transfert technologique et d’une production locale. Il a également plaidé pour la promotion et l’enseignement du russe au Vietnam et la formation accrue de la langue vietnamienne en Russie, notamment par la création d’un centre culturel vietnamien en Russie et l’intensification des échanges entre les peuples. Il a suggéré que la Russie envisage l’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens, en particulier pour les séjours de courte durée, ainsi que l’expansion de la délivrance de visas électroniques.

Photo: VNA

Le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine ont été unanimes sur la nécessité des projets spécifiques et emblématiques pour symboliser l’amitié Vietnam–Russie dans cette nouvelle ère. Les deux parties ont soutenu la coopération accrue entre les entreprises énergétiques et pétrolières des deux pays, leur expansion sur les territoires respectifs, dans le respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).



Les deux dirigeants ont convenu de favoriser des avancées concrètes et efficaces dans les domaines des sciences et technologies, de l’énergie nucléaire, des biotechnologies, de l’industrie des semi-conducteurs, des infrastructures numériques et des technologies de l’information. Ils ont exprimé leur accord pour accélérer la mise en œuvre de projets de recherche scientifique conjoints sur la base des accords bilatéraux existants.



Dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la technique militaire, les deux parties ont convenu d’approfondir leur coopération bilatérale, de faire face ensemble aux défis de sécurité non traditionnels, de cybersécurité, et ceux de la lutte contre la criminalité technologique, dans le respect du droit international et des pratiques internationales, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité régionales et mondiales.



Les deux dirigeants ont également échangé sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun, réaffirmant l’importance du respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris la CNUDM 1982.



À cette occasion, le Vietnam et la Russie ont publié une Déclaration conjointe sur les grandes orientations de leur partenariat stratégique intégral dans la nouvelle phase de coopération.



Les gouvernements et les organes compétents des deux pays ont également signé de nombreux documents et accords de coopération, renforçant le cadre juridique bilatéral de la collaboration dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de l’exploration et de l’exploitation pétrolière, de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, des sciences et technologies, de la justice, de la santé, de l’éducation et de la formation, de la biomédecine, de la culture et de l’aviation.-VNA/VI