Le secrétaire général du PCV reçoit le président sud-coréen

Dans l'après-midi du 23 juin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol, en visite d'État au Vietnam.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a salué cette visite du président de la République de Corée au Vietnam après l’établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays à la fin de 2022. Il a estimé que la visite marquerait un nouveau jalon pour favoriser le développement des relations bilatérales.



Le secrétaire général a suggéré que les deux parties multiplient les visites et renforcent leur coopération et leur entraide. Saluant les résultats de l’entretien entre les président vietnamien et sud-coréen, il a proposé que les deux parties continuent de renforcer leur compréhension mutuelle et leur confiance politique en maintenant régulièrement les échanges et contacts de tous niveaux.

Pour sa part, le président sud-coréen a déclaré que le Vietnam avait un rôle important pour les relations de coopération de son pays en Asie.



Le président Yoon Suk Yeol a suggéré que les deux parties prêtent attention à la formation de jeunes. Selon lui, la République de Corée continuera de donner la priorité à la formation d’étudiants vietnamiens, créant ainsi des conditions leur permettant d'étudier dans des écoles de haute technologie sud-coréennes.



Il a également proposé que les deux parties renforcent les échanges entre les deux peuples, intensifient la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, et fassent des relations République de Corée-Vietnam un modèle dans les relations internationales, pour la paix, la coopération et la prospérité.



Lors de la réunion, les deux dirigeants ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun.