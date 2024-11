Le secrétaire général du PCV reçoit le président de l'Assemblée nationale d'Arménie

Le secrétaire général du PCV To Lam (droite) et le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonyan. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a reçu mardi à Hanoï le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alen Simonyan, en visite officielle au Vietnam.



Lors de la rencontre, To Lam a salué la visite d'Alen Simonyan, la première d’un président de l'Assemblée nationale arménienne au Vietnam depuis l’établissement des relations bilatérales il y a plus de 30 ans. Il s'est déclaré convaincu que la visite créerait de nouveaux moteurs pour les relations traditionnelles et la coopération multiforme entre les deux pays dans les temps à venir.



Remerciant le gouvernement et le peuple arméniens pour leur aide au Vietnam dans le passé comme au présent, le secrétaire général du PCV a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance au développement et à la consolidation de ses relations avec les pays amis traditionnels, dont l'Arménie.



Soulignant le grand potentiel de coopération entre les deux nations dans de nombreux domaines, To Lam a discuté avec le président de l'Assemblée nationale d'Arménie des mesures visant à rendre l'amitié traditionnelle bilatérale plus substantielle et plus efficace, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.



Pour sa part, Alen Simonyan a confirmé que l'Arménie appréciait toujours la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.



Informant le secrétaire général du PCV des résultats de la coopération parlementaire entre l'Arménie et le Vietnam, il a estimé qu'il s'agissait d'un moment important pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Il a exprimé son accord avec To Lam sur des mesures importantes visant à approfondir les relations bilatérales, notamment la promotion de la coopération en matière d'éducation et de formation et les échanges entre les peuples. -VNA/VI