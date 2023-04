Le secrétaire général du PCV reçoit le gouverneur général d’Australie

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, a rencontré ce mardi à Hanoï le gouverneur général d’Australie, David Hurley, en visite d’État au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué la visite au Vietnam du gouverneur général d’Australie, David Hurley, de son épouse et sa suite au moment où les deux pays célèbrent des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a hautement apprécié le développement positif et multiforme et de la coopération bilatérale dans les domaines entre le Vietnam et l'Australie au cours des dernières années, en particulier le commerce et les échanges entre les peuples.



Afin d’approfondir le partenariat bilatéral, Nguyên Phu Trong a appelé les deux pays à tirer le meilleur parti des accords bilatéraux et à réfléchir à une nouvelle stratégie de coopération.



Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong a souligné que le Vietnam mettait en œuvre une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de paix et de coopération, exhortant les deux parties à promouvoir les échanges entre les peuples, renforcer la coordination sur les questions internationales. Les deux parties doivent développer des plans et des programmes spécifiques dans chaque phase pour continuer à approfondir la coopération bilatérale, la rendre pratique et efficace, a-t-il souligné.



Pour sa part, David Hurley a admis qu’il était important d’élaborer un nouveau cadre de coopération entre les deux pays.



David Hurley a hautement apprécié la contribution et la position de la communauté vietnamienne en Australie au développement et à la prospérité de l'Australie et des relations Australie-Vietnam.



Il s’est engagé à œuvrer pour une région pacifique et stable, prospère et autonome, sur la base du respect du droit international et de la souveraineté de tous les États.