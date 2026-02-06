Le secrétaire général du PCV part pour une visite d’État au Cambodge

Le secrétaire général To Lam. Photo: VNA

Le 6 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a quitté la capitale Vientiane (Laos) pour effectuer une visite d’État au Cambodge, à l’invitation du Roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien coprésidera une rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et la Permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), ainsi qu’une rencontre entre les trois dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, tenues au Cambodge, à l’invitation du président du PPC, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, le 6 février.



La délégation officielle comprend notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, ainsi que plusieurs autres personnalités.



La visite d’État au Cambodge du secrétaire général To Lam revêt une portée et une signification politiques particulières, traduisant un message fort du Parti et de l’État du Vietnam, ainsi que de la part personnelle du secrétaire général, affirmant l’importance et la priorité primordiales accordées au développement et au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.



Cette visite contribuera non seulement à consolider une base politique solide pour les relations Vietnam–Cambodge, mais aussi à créer une nouvelle impulsion en faveur du renforcement de la coopération globale entre les deux Partis et les deux pays, ainsi qu’entre les trois Partis et les trois pays Vietnam–Cambodge–Laos, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable de la région.-VNA/VI