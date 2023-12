Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et le dirigeant chinois Xi Jinping rencontrent des partisans de l’amitié des deux pays

Dans l'après-midi du 13 décembre, une rencontre amicale avec des partisans de l’amitié Vietnam-Chine et des jeunes vietnamiens et chinois a eu lieu à Hanoï, à l'occasion de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, de son épouse, la professeure Peng Liyuan, et la délégation chinoise de haut rang.



Côté chinois, le dirigeant chinois Xi Jinping, son épouse et la délégation chinoise de haut niveau, y ont participé.



Côté vietnamien, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et son épouse Ngo Thi Man, ainsi que des dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie, de nombreux départements, ministères, organes et de certaines localités, y ont assisté.



La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié avec la participation de près de 400 partisans de l’amitié sino-vietnamienne et jeunes des deux pays.

Panorama de l'événement. Photo: VNA