Le secrétaire général du PCV décoré de l’Ordre de l’Amitié Dostyk du Kazakhstan

Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, remet au dirigeant vietnamien (gauche) l’Ordre de l’amitié "Dostyk" de première classe. Photo: VNA

Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, a remis au dirigeant vietnamien l’Ordre de l’amitié "Dostyk" de première classe - la plus haute distinction du Kazakhstan.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que cette distinction représentait une reconnaissance sincère et précieuse des résultats de plusieurs décennies de coopération et de liens étroits entre le Vietnam et le Kazakhstan, et qu’elle constituait un symbole vivant de l’amitié et de la confiance mutuelle entre les deux peuples.

Photo : VNA

Il a souligné que, depuis des décennies, l’amitié entre le Vietnam et le Kazakhstan s’était construite sur le respect et la compréhension mutuels. Cette haute distinction qu’est l’Ordre de l’Amitié "Dostyk" de première classe est une source d’encouragement majeure pour continuer à nourrir les plus belles valeurs de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses remerciements au président Kassym-Jomart Tokaïev, ainsi qu’à l’État et au peuple du Kazakhstan, pour leur soutien constant et leur engagement fidèle à préserver et à développer la coopération durable entre les deux pays.-VNA/VI