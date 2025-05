Le secrétaire général du PCV conclut avec succès sa visite d'État en Azerbaïdjan

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly ont quitté l'aéroport international Heydar Aliyev dans l'après-midi du 8 mai (heure locale). Photo: VNA

La tournée de Tô Lâm est la visite de plus haut niveau d'un dirigeant du PCV et de l’État vietnamien en Azerbaïdjan depuis leur établissement des relations diplomatiques en 1992, contribuant à renforcer davantage les relations de coopération de plus en plus substantielle et efficace.



Au cours de la visite, Tô Lâm s'est entretenu avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et a assisté à la cérémonie de remise des documents de coopération et à l'adoption de la déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan. Le leader du PCV a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova ; le Premier ministre Ali Asadox ; a assisté à l'inauguration de la Salle commémorative du Président Hô Chi Minh et le secteur pétrolier Vietnam - Azerbaïdjan ; et a rencontré des dirigeants des sociétés et d'entreprises azerbaïdjanaises typiques…



Tô Lâm et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont souligné que l'adoption par les deux pays de la déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique avait une signification historique, servant de base à la consolidation et au renforcement des relations dans les temps à venir, afin de profiter des atouts de chacun, faire développer le Vietnam et l'Azerbaïdjan dans la nouvelle ère, au profit des peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.



Les deux parties ont convenu d’accroître les échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la confiance politique ; de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Nouvel Azerbaïdjan au pouvoir en Azerbaïdjan. Elles ont également convenu de nombreuses mesures et orientations majeures pour promouvoir les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, de la défense, de la sécurité, de l'éducation, de la formation, de la culture et des échanges entre les deux peuples.-VNA/VI