Le secrétaire général du Parti To Lam se rend aux urnes à Hanoï
Le matin du 15 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, se rend au bureau de vote n° 2, dans le quartier Ba Dinh, à Hanoï, pour élire les députés de la 16e législature de l'Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.
Le secrétaire général du Parti To Lam dépose son bulletin de vote dans l'urne. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti To Lam se rend au bureau de vote n° 2, dans le quartier Ba Dinh, à Hanoï. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti To Lam et des électeurs du quartier Ba Dinh. Photo: VNA
Les élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 est considéré comme une démonstration de la grande union nationale et de la capacité de développement du pays dans un contexte mondial complexe.