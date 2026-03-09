Le secrétaire général du Parti To Lam reçoit le PDG de GE Vernova, Scott Strazik (gauche). Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a reçu dans l’après-midi du 9 mars, à Hanoï, Scott Strazik, président-directeur général du groupe américain GE Vernova.

To Lam a salué la visite du dirigeant du groupe et hautement apprécié les résultats des activités d’investissement et d’affaires de GE Vernova au Vietnam. Selon lui, les contributions du groupe ont participé de manière concrète au développement dynamique du pays ainsi qu’au renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, dont l’entreprise a été témoin direct au cours de plus de trente ans de présence sur le marché vietnamien.

Le secrétaire général a réaffirmé que le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait que la coopération bilatérale continue de se développer à la hauteur du partenariat stratégique global, dans lequel la coopération économique, commerciale, d'investissement, scientifique et technologique et d'innovation demeure un moteur essentiel et un modèle de coopération internationale mutuellement avantageuse.

To Lam a également évoqué l’impression positive laissée par sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, en marge de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza. Les deux parties avaient alors procédé à des échanges substantiels et défini plusieurs orientations pour le développement futur des relations bilatérales.

Il a souligné que le Vietnam crée des conditions favorables aux investissements et aux activités des entreprises énergétiques américaines sur son territoire, apportant ainsi des avantages concrets aux populations et aux entreprises des deux pays et contribuant au développement des relations bilatérales.

Il a salué l'initiative de GE Vernova d'organiser au Vietnam la conférence annuelle sur l'énergie du futur, qui a abordé de nombreux sujets pratiques. Il a également insisté sur le fait que le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour la coopération entre GE Vernova et les pays de la région, en particulier ceux de l'ASEAN.

To Lam a souligné l’importance cruciale de l’énergie pour les objectifs de développement du Vietnam et a invité GE Vernova à mettre à profit son expérience afin d’approfondir la coopération avec le pays dans les infrastructures, les technologies et les ressources humaines du secteur énergétique.

Il a estimé que l’entreprise pourrait devenir un partenaire important dans la mise en œuvre de la Résolution n°70 du Bureau politique sur la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision à 2045.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Scott Strazik a félicité To Lam pour sa réélection ainsi que pour le succès du 14e Congrès national du Parti. Il a exprimé son honneur d’être reçu lors de sa première visite au Vietnam en sa qualité de président de GE Vernova.

Il a salué la vision stratégique des dirigeants vietnamiens ainsi que l’environnement politique ouvert et la croissance impressionnante du Vietnam, qu’il considère comme une source d’inspiration pour son groupe. Il a indiqué que le Vietnam a été choisi comme premier pays d’Asie pour accueillir la conférence énergétique annuelle de GE Vernova, réunissant plus d’une centaine de dirigeants de grands groupes du secteur.

Scott Strazik a affirmé que son entreprise est toujours prête à servir de passerelle entre les entreprises et les gouvernements des deux pays, accompagnant le Vietnam non seulement pour garantir sa sécurité énergétique, mais aussi pour atteindre ses objectifs de développement socio-économique. -VNA/VI