Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit le directeur de l'Académie présidentielle russe

"Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations de coopération traditionnelle avec la Russie, la formation des cadres en étant l'un des piliers essentiels contribuant à renforcer la qualité des ressources humaines pour l'édification et la défense du pays dans la nouvelle conjoncture", a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.



En recevant dans l'après-midi du 8 décembre à Hanoï le directeur de l'Académie présidentielle russe de l'économie nationale et de l'administration publique (RANEPA), Alexey Komissarov, Tô Lâm a salué la visite de la délégation russe et a hautement apprécié le rôle de l'Académie présidentielle, considérée comme une institution de formation de premier plan en Russie dans les domaines de l'administration publique, de la planification des politiques et de la préparation des cadres dirigeants et des hauts fonctionnaires.



Le secrétaire général a salué les programmes de coopération entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et la RANEPA, exprimant sa conviction que cette visite contribuerait à renforcer davantage les liens et à ouvrir de nouvelles perspectives dans la formation, la recherche scientifique et la coopération multiforme.



Il a encouragé les deux académies à élargir leurs programmes de formation conjoints dans les domaines de l'administration publique, de la théorie politique, de la réforme administrative, de la gouvernance stratégique, de la transformation numérique de la fonction publique et du leadership de haut niveau.



Le secrétaire général du Parti Tô Lâm (droite) reçoit le directeur de la RANEPA, Alexey Komissarov. Photo: VNA

Pour sa part, Alexey Komissarov a transmis les salutations des hauts dirigeants de la Fédération de Russie au secrétaire général Tô Lâm. Il a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations dans la construction d'un État de droit socialiste, la réforme administrative, le développement socio-économique et l'intégration internationale. Il a exprimé son espoir que les deux académies renforceraient leur coopération dans la formation des chercheurs en politiques publiques et intensifieraient les échanges d'experts et d'érudits.



Les deux parties se sont accordées à valoriser la vision du Président Hô Chi Minh et des dirigeants des deux pays pour promouvoir la coopération éducative. Elles ont convenu d'élargir la coopération entre la RANEPA et l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et d'autres institutions vietnamiennes, afin de consolider et d'approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Fédération de Russie. -VNA/VI