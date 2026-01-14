Le secrétaire général du Parti To Lam reçoit l’ambassadrice du Cambodge Chea Kimtha à Hanoï. Photo : VNA

Le 14 janvier à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam a reçu l’ambassadrice du Cambodge, Chea Kimtha, venue le saluer au terme de son mandat au Vietnam.



Lors de la réception, le secrétaire général a souligné que dans un monde marqué par l'incertitude et l'imprévisibilité, le Vietnam continuerait de faire de son mieux pour le développement des relations Vietnam-Cambodge ainsi que des relations entre les trois pays que sont le Vietnam, le Cambodge et le Laos, considérant cela comme un choix stratégique.



Lors de la réception. Photo : VNA

Il a appelé à approfondir la coopération Vietnam-Cambodge sur tous les canaux : Parti, État, Assemblée nationale et localité. Sur le plan économique, To Lam a exhorté les deux pays, dont les visions de développement à l’horizon 2045-2050 sont convergentes, à accélérer la connectivité des infrastructures et développer le commerce frontalière pour atteindre l'objectif de 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Il a préconisé une synergie accrue dans les filières du riz, de l'anacarde et du caoutchouc, tout en demandant au Cambodge de favoriser les investissements vietnamiens.





Le dirigeant vietnamien a insisté sur la consolidation de la confiance politique et de la coopération en défense-sécurité pour la stabilité nationale comme régionale. Il a également sollicité la poursuite de la délimitation de la frontière terrestre et la facilitation du statut juridique, y compris l'octroi de la nationalité, pour les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge.



Appréciant les contributions positives de l'ambassadrice cambodgienne et de l'ambassade du Cambodge dans la promotion de la coopération entre les agences, ministères, départements et localités ainsi que dans le renforcement des échanges entre les populations des deux pays, To Lam s'est dit convaincu qu'à son retour au Cambodge, la diplomate continuerait d'apporter une contribution positive à la préservation et au développement des relations bilatérales.



Pour sa part, l’ambassadrice Chea Kimtha a remercié To Lam pour l’attention constante qu’il porte et pour ses orientations en faveur d’une coopération étroite entre les organes vietnamiens et cambodgiens, ainsi que pour les conditions favorables créées afin de lui permettre d’accomplir avec succès son mandat au Vietnam. Se disant heureuse d’avoir été témoin des réalisations majeures du Vietnam sous la direction éclairée du PCV, elle a hautement apprécié la politique de réforme et de rationalisation de l’appareil administratif du Vietnam. Elle s’est déclarée convaincue du plein succès du 14ᵉ Congrès national du Parti. - VNA/VI