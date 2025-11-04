Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit l’ambassadeur de Singapour en fin de mandat

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm (droite) reçoit l’ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam. Photo: VNA

Le Parti et l’État vietnamiens considèrent toujours Singapour comme un ami proche, un compagnon fiable et un partenaire économique clé, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm.



En recevant, le 3 novembre à Hanoï, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, venu prendre congé au terme de son mandat, Tô Lâm a félicité le diplomate pour le succès de sa mission au Vietnam, soulignant ses contributions essentielles à l’établissement du Partenariat stratégique intégral en mars 2025.



Le dirigeant vietnamien a réaffirmé la volonté du Vietnam de promouvoir et d’approfondir ce cadre de coopération au bénéfice des deux peuples.



Le secrétaire général du PCV a appelé à renforcer la confiance politique à travers des échanges stratégiques, et a proposé de renforcer la coopération entre les deux Partis au pouvoir, notamment par la mise en place rapide d’un mécanisme de dialogue stratégique.



Tô Lâm a également mis l’accent sur la mise en œuvre efficace du Programme d’action sur le Partenariat stratégique intégral, en particulier dans les domaines où Singapour dispose d’avantages et où le Vietnam a des besoins : transformation numérique, énergies renouvelables, crédits carbone, sécurité alimentaire, innovation, développement de pôles financiers et logistiques, ainsi que l’interconnexion des réseaux aériens, maritimes et électriques...



Le secrétaire général du Parti Tô Lâm (gquche) et l’ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam. Photo. VNA

Pour sa part, Jaya Ratnam a affirmé son soutien aux orientations proposées par le secrétaire général du PCV, affirmant que la confiance politique entre les dirigeants des deux pays constitue la pierre angulaire des relations bilatérales, contribuant à la solidarité et à la prospérité commune de l’ASEAN.



Il a souligné que le Programme d’action sur le Partenariat stratégique intégral pour la période 2025–2030 ouvrira une phase de coopération plus profonde et plus efficace. Il a également promis de continuer à promouvoir la coopération, notamment à travers le développement des zones industrielles VSIP de « seconde génération » (visant 30 zones de haute technologie), et d’assurer une coordination étroite en 2027, année où le Vietnam accueillera l’APEC et où Singapour assurera la présidence tournante de l’ASEAN.– VNA/VI