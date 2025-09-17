Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit l'assistant du président russe

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (droite) et Nikolaï Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime russe. Photo: Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le 16 septembre à Hanoï Nikolaï Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime russe. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le 16 septembre à Hanoï Nikolaï Patrouchev, assistant du président russe et président du Conseil maritime russe, en visite officielle au Vietnam du 15 au 18 septembre.

Le leader du Parti s'est dit ravi de revoir Nikolaï Patrouchev, ami et camarade de longue date. Rappelant les impressions positives de leurs entretiens chaleureux, ouverts et approfondis lors de sa visite officielle en Russie en mai, il a souligné que la visite actuelle de la délégation russe constituait une démonstration concrète et efficace des relations bilatérales, notamment en concrétisant les accords de haut niveau conclus entre les deux pays.



Le chef du Parti a affirmé que pour atteindre les objectifs stratégiques de développement national à venir, le Vietnam devait devenir une nation maritime puissante, contribuant activement à la paix, à la sécurité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Il a proposé que la Russie, en tant que grande puissance dotée d'une vaste expérience dans les activités maritimes, soutienne et coopère avec le Vietnam sur la base du bénéfice mutuel, conformément à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global entre les deux pays.



Saluant les récentes évolutions positives des relations bilatérales dans tous les domaines, Tô Lâm a suggéré que le Conseil maritime russe et Nikolaï Patrouchev, soutiennent et encouragent la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la recherche sur la politique maritime, des sciences marines et océaniques, du développement des infrastructures maritimes, des routes de transport maritime, des systèmes logistiques et de la formation des ressources humaines.



Il a également appelé la Russie à soutenir le Vietnam pour qu'il gère et exploite durablement son espace maritime, conformément aux intérêts de chaque pays et contribue à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.



De son côté, Nikolaï Patrouchev a affirmé que la Russie attachait une grande importance au développement du Partenariat stratégique global avec le Vietnam, considéré comme l'un de ses partenaires les plus importants dans la région Asie-Pacifique.



Il a informé son hôte des résultats des réunions très efficaces et substantielles avec les agences et ministères vietnamiens visant à mettre en œuvre de nouveaux domaines de coopération prometteurs dans les relations bilatérales. Il a considéré qu'il s'agissait d'une démarche concrète dans la mise en oeuvre de la Déclaration commune sur les grandes orientations des relations entre les deux pays dans la nouvelle phase de coopération, ainsi que dans le respect des engagements et accords conclus lors de la visite en Russie du secrétaire général Tô Lâm en mai 2025.



Il a confirmé la volonté de la Russie de collaborer étroitement avec le Vietnam pour développer les voies maritimes internationales, en utilisant les ports en eaux profondes vietnamiens comme plateformes logistiques internationales, au bénéfice des deux pays, de l'Asie du Sud-Est et du monde entier.



Les deux parties ont salué les résultats de la coopération bilatérale dans le cadre du Centre tropical Vietnam-Russie. Elles sont également parvenues à un consensus sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans la recherche scientifique, le développement et l'application de technologies avancées et de nouveaux matériaux, ainsi que dans d'autres domaines où les deux parties partagent des intérêts et des atouts communs, posant ainsi des bases solides pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



Le chef du Parti a exprimé son soutien aux efforts de la Russie pour renforcer son rôle et sa voix en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique. Il a également appelé la Russie à soutenir les positions du Vietnam et de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



À cette occasion, Nikolaï Patrouchev a remis au chef du Parti communiste du Vietnam la médaille "Pour la coopération dans les affaires maritimes", en reconnaissance de ses contributions significatives au partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, notamment son rôle dans l'orientation de la coopération maritime bilatérale. -VNA/VI