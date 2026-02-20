Le secrétaire général du Parti To Lam participe à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a pris part à la réunion inaugurale du Conseil de paix pour Gaza à Washington, D.C. le 19 février au matin (heure locale), à l'invitation du président américain Donald Trump, qui est également le président fondateur du Conseil.

Des chefs d'État et des dirigeants de plus de 50 pays, dont des membres fondateurs et des observateurs du Conseil de paix, étaient présents.

Dans son allocution, le président américain a souligné que ce Conseil constituait un mécanisme de coordination avec l’Organisation des Nations unies visant à organiser l’aide humanitaire, la reconstruction et la stabilisation de la région.

Les intervenants ont présenté les principaux piliers de la phase de transition à Gaza, notamment le rétablissement de la sécurité par une force de police civile, la relance économique, l’aide durable et la restauration des services publics essentiels. Outre le plan de stabilisation sécuritaire, la réunion a examiné des projets de reconstruction comprenant le déblaiement des décombres, la construction de 400 000 logements, le développement de zones hôtelières, la mise en place d’un réseau 5G, de systèmes logistiques et de zones économiques ouvertes.

Neuf pays ont annoncé une contribution totale de 7 milliards de dollars en faveur de la population de Gaza, tandis que les États-Unis se sont engagés à verser 10 milliards de dollars au Conseil. La Banque mondiale a, pour sa part, annoncé la création d’un Fonds pour la reconstruction et le développement de Gaza afin de gérer les contributions des donateurs et de mobiliser des financements publics et privés.

Panorama de la réunion inaugurale du Conseil de la paix. Photo: VNA

Le président américain a salué la participation du secrétaire général To Lam, exprimant son profond respect pour le Vietnam, qu’il a qualifié de pays admirable au rôle et à l’influence croissants.

En rejoignant le Conseil, le Vietnam entend contribuer à la cessation du conflit à Gaza, à la protection des civils, à la garantie d’un accès humanitaire sûr et sans entrave, à la reconstruction des infrastructures essentielles et à la promotion d’un processus politique crédible en vue d’une paix durable au Moyen-Orient.

Le Vietnam réaffirme sa position constante : les différends et conflits doivent être réglés par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que des droits fondamentaux et des intérêts légitimes des parties concernées. Fort de son expérience marquée par la guerre et de l’aide reçue de la communauté internationale, le Vietnam se déclare prêt, avec sens des responsabilités et bonne volonté, à coopérer étroitement avec les membres du Conseil afin de contribuer, dans la mesure de ses capacités, aux efforts humanitaires d’urgence, à la reconstruction des infrastructures essentielles et au renforcement de la confiance entre les parties.

Le Vietnam soutient des solutions concrètes visant à mettre fin au conflit, à rétablir la paix et la sécurité, à promouvoir la reconstruction, à garantir les conditions de vie de la population dans la Bande de Gaza et à mettre en œuvre un processus politique global, conforme au droit international et à la Charte de l’Organisation des Nations unies.

Par ailleurs, afin d’assurer une paix durable et de répondre aux droits légitimes des habitants de Gaza, le Vietnam souhaite que les mesures mises en œuvre garantissent la participation des parties concernées, en particulier de l’Autorité palestinienne. -VNA/VI