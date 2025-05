Le secrétaire général du Parti To Lam entame une visite officielle en Russie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et une délégation vietnamienne de haut rang arrivent à l'aéroport Vnukovo 2 de Moscou le 8 mai au soir (heure locale), entamant une visite officielle en Fédération de Russie. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly et une délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant, sont arrivés à l'aéroport Vnukovo 2 de Moscou, en Russie, pour entamer une visite officielle en Russie et assister au 80e anniversaire du Jour de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique du 8 au 11 mai, à l'invitation du président russe Vladimir Poutine.

La cérémonie officielle d'accueil du secrétaire général du Parti Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la délégation vietnamienne de haut rang s'est déroulée solennellement à l'aéroport Vnukovo 2. Après la cérémonie officielle d'accueil à l'aéroport, le secrétaire général Tô Lâm a eu une entrevue avec le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin ; a assisté à un banquet solennel en faveur des dirigeants des pays assistant à la célébration de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique.



La visite officielle en Russie et la participation du dirigeant Tô Lâm, de son épouse et de sa suite à cette célébration montrent le respect et la mise en valeur du Vietnam pour les énormes contributions et sacrifices de l'ex-Union soviétique et de la Russie d’aujourd'hui pour la Grande Victoire contre le fascisme, protégeant fermement la paix mondiale.

A cette occasion, le Vietnam souhaite renforcer davantage la confiance politique entre les deux pays et identifier des orientations pour porter l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie à une nouvelle hauteur.



Au cours de la visite, le dirigeant vietnamien et sa suite auront des contacts importants avec de hauts dirigeants de la Russie, créant ainsi un nouvel élan pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et créant davantage les forces motrices importantes pour réaliser les objectifs de développement dans les relations bilatérales Vietnam-Russie, au profit des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA/VI