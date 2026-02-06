Le secrétaire général du Parti To Lam entame une visite d’État au Cambodge

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, à la tête d’une délégation de haut rang, est arrivé jeudi matin le 6 février à l’aéroport international Techo de Phnom Penh, marquant sa visite d’État au Cambodge, à l’invitation du Roi, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

La délégation officielle comprend notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Dans le cadre de cette visite, le secrétaire général To Lam coprésidera une rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du PCV et le Comité permanent du Parti du peuple cambodgien (PPC), ainsi qu’une réunion tripartite réunissant les dirigeants des Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, à l’invitation du président du PPC, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

À son arrivée, la délégation a été accueillie avec les honneurs militaires sur le tapis rouge, dans une enceinte aéroportuaire pavoisée aux couleurs des deux nations. De nombreux citoyens cambodgiens s’étaient rassemblés pour l’occasion, brandissant portraits, fleurs et drapeaux, afin d’exprimer la chaleur et l’enthousiasme de l’accueil réservé aux dirigeants vietnamiens.

Cette visite d’État revêt une importance particulière. Elle vise à approfondir les échanges de haut niveau, à consolider la confiance politique entre Hanoï et Phnom Penh, et à accélérer la mise en œuvre effective des accords bilatéraux déjà conclus. Elle cherche également à renforcer davantage l’amitié traditionnelle entre les deux pays et les deux peuples, à porter la coopération bilatérale vers de nouveaux sommets en phase avec les aspirations des deux nations, tout en contribuant activement au maintien d’un environnement de paix, de stabilité et de prospérité dans la région.-VNA/VI