Le secrétaire général du Parti Tô Lâm effectuera une visite officielle en Finlande

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et son épouse, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut rang, effectueront une visite officielle en République de Finlande du 20 au 22 octobre 2025.

Cette visite sera effectuée à l'invitation du président de la République de Finlande, Alexander Stubb, selon un communiqué du ministère vietnamiens des Affaires étrangères. -VNA/VI